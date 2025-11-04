Éstos sí: los mejores anuncios de Coca-Cola antes de la llegada de la IA

Suponemos que a nivel ventas le funcionaría la estrategia a Coca-Cola, porque después de los palos recibidos por su anuncio navideño para la campaña de 2024, realizado íntegramente mediante inteligencia artificial, este año la empresa de bebidas no ha cejado en su empeño de sustituir a creativos y artistas y, como era de esperar, las reacciones, negativas en su absoluta mayoría, están inundando sus redes sociales.

Ruido y poco más, seguramente, así somos, pero ojalá también resulte en una llamada de atención y Coca-Cola vuelva a ofrecernos spots publicitarios como los de antaño, donde los valores se mezclaban con el ingenio y se adornaban con una puesta en escena de altura y unas interpretaciones también para recordar.

Los mejores anuncios de Coca-Cola

Unos más modernos y con el uso del CGI por bandera y otros más antiguos y tirando de ingenio, todos ellos tienen un denominador común: son tan originales como bien hechos y saben vendernos el producto, que al final es de lo que se trata.

Coca-Cola Happiness Machine (2010)

Instalada en una universidad, una máquina expendedora "mágica" sorprende a los estudiantes regalando desde flores y pizzas hasta varias botellas de Coca-Cola. Un experimento social grabado con cámara oculta que se hizo viral por su mensaje sencillo: pequeños gestos inesperados pueden generar felicidad.

Coca-Cola Happiness Factory (2006)

Un clásico animado en el que se muestra el interior fantástico de una máquina expendedora: criaturas y operarios diminutos trabajan para producir una Coca-Cola perfecta. El spot crea un universo propio que asocia la bebida con imaginación, optimismo y una sensación de magia.

Masterpiece (2023)

Una botella de Coca-Cola viaja de obra en obra dentro de un museo, desde clásicos como Vermeer hasta arte contemporáneo, ayudando a un joven estudiante a encontrar inspiración. El anuncio combina animación digital y arte real, celebrando la creatividad y la conexión entre generaciones a través de la marca.

What Goes Around Comes Around (2006)

Dirigido por la artista japonesa Nagi Noda con música de Jack White, presenta una secuencia continua de gestos de amabilidad que se devuelven en cadena. Filmado en una sola toma, visualmente impactante y con ritmo de videoclip, transmite la idea de que la felicidad, como la Coca-Cola, se comparte.

Coca-Cola Life: Ser Padres (2014)

Un matrimonio joven se enfrenta al caos y las alegrías cotidianas de ser padres primerizos. Entre pañales, noches sin dormir y momentos de ternura, el spot muestra cómo la felicidad también reside en las pequeñas imperfecciones de la vida, acompañadas, claro, de una botella de Coca-Cola Life.

Por supuesto hay muchos más, la mayoría de ellos apelando al concepto de compartir y a la emotividad, pero éstos son los que más nos han gustado por originales, y dudamos de que ninguna IA sea capaz de crear nada así por ella misma.