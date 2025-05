HONOR 400 Lite, análisis: el Android de gama media que quiere ser un iPhone

iPhone parece, HONOR es. Durante el último mes he probado a fondo el nuevo HONOR 400 Lite. Se trata de un móvil de gama de entrada-media con un parecido muy particular con los iPhone 16, incluyendo su botón de cámara e isla dinámica. Sin embargo, es un dispositivo completamente distinto, pensado para quienes quieran un smartphone equilibrado por 299 euros.

¿Merece la pena este nuevo HONOR 400 Lite? Se trata de una compra sensata. Es un dispositivo con una gran pantalla, muy cómodo para el día a día, que goza de una decente fluidez y una cámara para hacer fotos “majas”, todo ello reforzado con inteligencia artificial. De todos modos, a continuación, profundizaremos en sus pros y contras en cada apartado, así podrás decidir si el nuevo dispositivo de la familia HONOR es para ti.

Pros vs contras

Uno de sus mejores aspectos es la gran pantalla Pablo Hernando

Un pequeño resumen de lo mejor y lo peor del nuevo HONOR 400 Lite.

A favor

Su gran y nítida pantalla

Diseño cómodo y ligero

La batería aguanta muchas horas

Fotografía potente con gran selfie

El botón de cámara es un extra interesante

Rápido desbloqueo facial

En contra

Lamentable grabación de vídeo

Se queda en Wi-Fi 5 y 5G (sin 5G+)

El lector de huellas es incómodo

Ficha técnica

Peso : 171 g

Dimensiones : 161 mm (largo) x 74,55 mm (ancho) x 7,29 mm (alto)

Almacenamiento y RAM : 256 GB + 8 GB de RAM (8 GB adicionales con HONOR RAM Turbo)

Pantalla : AMOLED de 6,7 pulgadas. 16,7 millones de colores, 100 % DCI-P3. Brillo máximo de 3.500 nits. Tasa de refresco de 120 Hz. PPI de 494. Dimming PWM de 3840 Hz. Tecnología de pantalla nocturna circadiana.

Resistencia : IP64 con certificación SGS de resistencia a caídas con 5 estrellas

Procesador : Mediatek Dimensity 7025-Ultra. CPU 2 x A78 a 2,5 GHz + 6 x A44 a 2,0 GHz

Cámara principal : 108 MP (f/1.75)

Cámara ultraangular : 5 MP (f/2.2)

Cámara frontal : 16 MP con luz LED para selfies

Batería : 5.230 mAh con carga rápida de 35W

Sistema operativo : MagicOS 9.0 (Android 15)

Wi-Fi : 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G

Bluetooth : BT 5.3 (compatible con BLE, SBC, AAC y LDAC)

Puerto : USB Tipo-C

Conectividad : Nano-SIM, dual stand-by y eSIM

Tecnología: NR / LTE / LTE FDD / WCDMA / HSPA+ / DC-HSDPA / EDGE / GPRS

Precio y dónde comprar

Su PVP es de 299 euros, pero en el lanzamiento cuesta 269 euros HONOR

Tiene un precio recomendado de venta de 299 euros, aunque en su lanzamiento está disponible por 269 euros en la web de HONOR. Sin embargo, es posible que a los pocos meses su coste de adquisición descienda, algo bastante común con este tipo de dispositivos. En cuanto a sus colores, puedes comprarlo en gris, negro y verde (nuestro modelo). Tiene una única versión: 256 GB de almacenamiento + 8 GB de RAM (8 + 8 GB con HONOR RAM Turbo).

Compra el nuevo HONOR 400 Lite desde la web de HONOR (269 euros).

Diseño y pantalla

Es un móvil cómodo y ligero de llevar Pablo Hernando

Lo primero que nos llama la atención de este dispositivo es lo ligero que resulta. Solo pesa 171 gramos, una cifra que se cristaliza en la realidad cuando lo tenemos en la mano, y es que a veces ni recordaremos que lo estamos sujetando. De verdad, es una pasada lo liviano que resulta; de hecho, recuerdo un día que hacía viento en Madrid y se me movía de la mano.

Sin embargo, esta liviandad contrasta con su gran pantalla de 6,7 pulgadas. Hablamos de un tipo de pantalla AMOLED con tasa de refresco de 120 Hz y resolución de 1080 x 2412 píxeles y unos biseles más pequeños que la muleta de un cocodrilo. Concretamente, la relación entre la pantalla y su cuerpo es del 93,7 %, una excelente cifra que nos indica que es casi todo pantalla, sin molestos bordes.

Biseles apurados para una gran pantalla Pablo Hernando

En la práctica, la pantalla se ve bien, menos cuando le pega el sol de lleno, pese a esos 3.500 nits máximos. Los colores son intensos y tiene una buena nitidez, por lo que tanto para redes sociales, como para streaming o vídeos, es una buena opción. Además, incluye tecnología de cuidado ocular, por si eres de los que lo usan todo el día, algo factible gracias a su buena batería, aunque su capacidad de carga es algo de lo que hablaremos más adelante.

El rendimiento de la pantalla es bueno HONOR

Al margen de la pantalla, es imposible no acordarse del iPhone 16 cuando vemos este HONOR 400 Lite. Se nota que el objetivo de la marca china era “homenajear” (queda mejor que copiar) el diseño de sus nuevos móviles. Es algo que han conseguido con creces, porque de lejos parece un iPhone 16 Pro Max, ya que los dos tienen bordes curvados, un módulo de fotografía con tres cámaras y dos detalles clave: una especie de isla dinámica y el botón de fotografía.

Efectivamente, cuando activamos un temporizador o reproducimos música, en la parte superior, justo donde se halla la cámara, se reserva un espacio para estas tareas. No solo nos indicará cuánto tiempo le queda al temporizador o la canción que está sonando, sino que podemos pulsarlo para acceder al reloj, iniciar la siguiente canción, pausarla o acceder directamente a nuestro reproductor musical.

Pausa o cambia de canción tocando la isla dinámica Pablo Hernando

Luego tenemos el botón de cámara. Este se encuentra en el borde derecho (lo siento, zurdos) y, al tocarlo, inicia la cámara. Es, claramente, otra referencia al iPhone, aunque, para ser justos, un gran número de marcas de móviles lo están incorporando. Su utilidad depende de cuánto lo uses. Yo, por ejemplo, sí lo uso, en gran parte porque mi móvil del día a día es un iPhone 16 Pro Max, por lo que estoy acostumbrado. Me permite hacer una foto mucho más rápido. De todos modos, es posible cambiar la función del botón.

Incorpora un botón de cámara, al estilo de iPhone Pablo Hernando

Para desbloquearlo tenemos tanto un lector de huellas en la parte inferior de la pantalla como desbloqueo facial. En este contexto, me ha sorprendido la velocidad con la que desbloquea por la cara, siendo muy inmediato y con una animación fluida. Por otro lado, el lector de huellas no está en la posición más cómoda y no resulta especialmente rápido; es mejorable.

En cuanto a la resistencia, es al polvo y a salpicaduras accidentales de agua (IP64). Además, esto se complementa con SGS Five-Star Drop Resistance, la cual certifica que es capaz de aguantar caídas leves. Dicho esto, no se me ha caído en ningún momento, por lo que no puedo asegurarlo, pero gozando de la certificación, así debe ser. Otro detalle interesante es que se puede usar con las manos mojadas e, incluso, lo he usado con una ligera lluvia, y no ha tenido toques accidentales en su pantalla.

En definitiva, el HONOR 400 Lite es un móvil cómodo y ligero que podrás manejar con sencillez. Resulta un buen híbrido entre peso y tamaño, ya que su liviandad contrasta con una gran pantalla. Está claramente inspirado en el iPhone, por lo que, si te gusta el diseño de los móviles de Apple, te encuentras ante una alternativa estética drásticamente más económica.

Rendimiento

¿Cómo se comporta el móvil en el día a día? Pablo Hernando

Estamos ante un dispositivo fluido con el que cambiar de app no implica bloqueos, aunque si abres muchas aplicaciones, perderá algo de tiempo. De todos modos, ese Mediatek Dimensity 7025-Ultra le otorga una buena potencia con la que manejar apps, juegos y editores de vídeo sin problemas. Además, como no podía ser de otra forma en pleno 2025, cuenta con conectividad 5G y, lo que resulta especialmente destacable: eSIM, algo vital si viajas al extranjero.

El sistema operativo es MagicOS 9.0, el cual se basa en Android 15. Se trata de un SO promedio en cuanto a Android: ni te facilitará la vida enormemente ni tampoco te la complicará. El clásico sistema que, eso sí, integra capacidades de inteligencia artificial (como ahora todos los móviles), con las que puedes invocar a Gemini, editar fotografías o redactar textos.

Lo que no es tan positivo son las aplicaciones preinstaladas que lleva, algo que tampoco resulta extraño dentro de Android y en esta gama de precios. No es que sea un abuso, porque tampoco está saturado de apps de comercios online o juegos, pero lleva las típicas, como Temu, además de los clásicos minijuegos que posiblemente nunca toquemos.

Donde también podría haber ofrecido un mayor rendimiento es en conectividad. Cuenta con 5G, pero es el 5G “normal” (NSA), no el más rápido, el 5G+ o SA. De momento, este tipo de red solo se encuentra en operadoras premium (Movistar, O2 y Orange), pero se irá expandiéndose. No obstante, más grave me ha resultado que su conectividad Wi-Fi solo alcance el Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac). Quizás Wi-Fi 7 fuese demasiado, pero a los móviles —y más si superan los 250 euros— ya hay que exigirles Wi-Fi 6.

Aunque tampoco soy un gran gamer de juegos móviles (al menos, de momento), lo he probado en juegos. Se ha comportado bien. No es el smartphone que debes comprar si te quieres centrar en jugar, incluso dentro de su gama, pero puedes jugar con él sin grandes problemas. Los juegos más potentes te demandarán que bajes la calidad gráfica, porque si no se entrecortarán, pero igualmente podrás jugar a ellos, aunque no sea al 100 %.

No es el mejor móvil para jugar Pablo Hernando

Finalmente, tenemos el sonido, donde es ligeramente mejor que el promedio en su segmento. Tiene un altavoz, que no suena especialmente fuerte ni tampoco nítido, aunque no distorsiona tanto el sonido como otros móviles de su gama. La música se escucha bien, sin ser una maravilla, al igual que las voces o efectos de sonido, pero siempre se oirá mejor con auriculares.

Cámaras

Atras integra la cámara principal, el gran angular y el flash Pablo Hernando

Por mucho que parezca tener las cámaras del iPhone, no es el iPhone, ni parecido. ¿Qué quieres? Cuesta 299 euros, nadie da peras al olmo. No obstante, la pregunta aquí es: ¿su cámara es buena dentro del segmento de precios?

Tiene un buen sistema de cámaras. Gracias a su sensor principal de 108 megapíxeles podrás hacer buenas fotos, especialmente si tienes una iluminación decente, aunque de noche no va mal. Además, la cámara selfie hace un buen trabajo. El problema radica en que carece de estabilización, por lo que, sin una iluminación adecuada, tus fotos pueden resultar algo borrosas. Además, el vídeo es bastante pobre, pudiendo grabar, como máximo, a 1080p/30 fps.

Bien, HONOR. Buen trabajo con los colores Pablo Hernando

Eso sí, para activar los 108MP deberás hacer la foto en modo Alta resolución, algo que he hecho en contadas ocasiones, por que en el día a día la foto se hace desde el "modo normal". El modo alta definición se encuentra en el apartado 'Más', dentro de la cámara, junto a otros modos, como 'Panorámica', 'Cámara lenta', 'Apertura' o 'Multivideo', para grabarte a ti con la cámara frontal y lo que tienes delante, con la trasera.

Como puedes apreciar en la imagen inferior, hace un buen trabajo respetando las formas y colores, aunque tiende a iluminar demasiado ciertas tonalidades si contrastan con la oscuridad del resto. Pese a ello, su cámara principal ofrece buenos resultados y cumplirá sin problemas con cualquier persona que no se centre en la fotografía. Luego tenemos un gran angular que también cumple.

No es el mejor móvil para hacer fotos nocturnas Pablo Hernando

El selfie también hace un buen trabajo. En ocasiones, especialmente cuando nos da la luz de frente, tiende a “embellecer” los resultados, puliendo ciertas imperfecciones en la piel y dando un tono algo irreal, pero tiene una buena nitidez, respeta las formas y hace un buen trabajo con los colores y el fondo, especialmente en el modo retrato. Este móvil, además, tiene una pequeña luz LED en su parte frontal, que podemos activar para aumentar la iluminación; no esperes un gran foco, pero es un pequeño detalle que se agradece.

Puedes tomarte buenos selfies con él Pablo Hernando

Lo que se queda muy atrás es el vídeo. Al margen de la baja resolución máxima que ofrece, no tiene estabilización. A no ser que sujetes el móvil con un trípode, lo dejes quieto o tengas el pulso de Hannibal Lecter, tus vídeos se verán movidos. Es la gran asignatura pendiente de la cámara del HONOR 400 Lite, que ciertamente, en lo demás, cumple sin problemas.

Batería

Gran trabajo en la batería pese a lo fino que es HONOR

La batería es otro de los puntos fuertes del HONOR 400 Lite. Tiene una capacidad de 5.230 mAh, que es una cifra nada despreciable y que está bien optimizada para aguantar un día sin problemas, a no ser que le des un uso extremadamente intensivo. Dentro de su segmento de precios, muchos móviles rondan los 5.000 mAh, por lo que en este aspecto es superior.

Por otro lado, tenemos una carga rápida de 35 W. No es una cifra increíble ni tan destacada como la capacidad de 5.230 mAh, pero sí permite cargar el móvil con rapidez. Es la típica carga que, si vas a salir en 15 minutos y te das cuenta de que tienes el smartphone casi descargado, puedes aprovechar ese cuarto de hora para salir con una cantidad suficiente de batería que te aguante toda la tarde; aunque no será suficiente si necesitas energía para todo el día.

Veredicto: ¿para quién es el HONOR 400 Lite?

Un móvil equilibrado para quien no necesite una bestia Pablo Hernando

El HONOR 400 Lite es un buen móvil. No es el mejor dentro de su segmento, pero, si lo compras, te llevarás un móvil interesante que cumple en todos los apartados. Es un terminal resistente y con gran batería que goza de una pantalla magnífica, grande y nítida, con bordes ajustados. No es el mejor para jugar o hacer fotos, pero se desenvuelve sin problemas. En definitiva, un smartphone fiable y fluido que no renuncia a la potencia.

Lo recomendamos para usuarios que quieran un móvil que no les deje tirados y con prestaciones decentes, que no sea el típico para llamar y usar WhatsApp. Sirve para cualquiera que no necesite ni la mejor cámara, ni vaya a darle mucha prioridad a los juegos o necesite un gran espacio de almacenamiento. En general, hablamos del usuario que no se pirra por los móviles, sino que busca uno equilibrado.