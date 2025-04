Una semana con el HUAWEI Mate XT: el móvil que me hizo volver a creer en los plegables

Tengo que confesarlo: últimamente, el mercado de los móviles plegables me empezaba a generar cierta fatiga. Interesantes, sí. Innovadores, en su momento. Pero también caros, a menudo con compromisos evidentes y, seamos sinceros, con una fórmula (tipo Fold o tipo Flip) que ya empezaba a mostrar sus limitaciones.

Tras haber probado la gran mayoría de plegables de las principales firmas, necesitaba algo que me devolviera la ilusión. Y entonces llegó: el HUAWEI Mate XT. El primer móvil con triple pantalla plegable. Un dispositivo que, tras una semana de uso intensivo, no solo me ha sorprendido, sino que me ha hecho reconciliarme con la categoría y volver a creer en el potencial transformador de los formatos plegables. Eso sí, prepara la cartera, porque la innovación de verdad tiene un precio... y es estratosférico.

Cuando tienes en las manos una pieza de ingeniería tan única y ambiciosa como el Mate XT, la primera tentación es ir directo al precio. Y sí, podríamos hablar largo y tendido sobre los 3.500 euros que cuesta esta maravilla. Un precio que lo sitúa fuera del alcance de la inmensa mayoría y lo convierte casi en un objeto de coleccionista o en un statement tecnológico. Pero quedarnos solo en eso sería perdernos lo realmente fascinante: entender qué ofrece este hardware tan puntero, cómo su diseño triple mejora (o no) la experiencia y si la visión de HUAWEI sobre el "móvil definitivo" tiene sentido más allá de la excentricidad.

El Mate XT no pretende ser el plegable perfecto ni el destino final de esta tecnología. Es, más bien, el pistoletazo de salida de una nueva dirección. ¿Es este el futuro? Después de una semana con él, tengo algunas ideas bastante claras.

El diseño que redefine los plegables

El HUAWEI Mate XT desplegado Christian Collado Difoosion

HUAWEI ha bautizado este Mate XT con el apellido "Ultimate Design", y basta tenerlo en la mano para entender por qué. No es solo un teléfono que se pliega tres veces, es una declaración de intenciones, un ejercicio de diseño y construcción exquisito en cada detalle. La trasera, acabada en un material de imitación de cuero (en nuestro caso, la elegante versión en rojo y dorado champán), no solo le da un toque lujoso, sino que también resulta práctica y resistente a las huellas. El marco metálico, pulido y brillante, remata un conjunto que grita "premium" por los cuatro costados.

Ahora bien, la física es la física. Plegado, el Mate XT es un terminal contundente. Sus 12,8 mm de grosor y 298 gramos de peso se notan. Es significativamente más grueso y pesado que un smartphone tradicional, y ligeramente más que plegables tipo Fold como el Galaxy Z Fold 6 (12,2 mm) o el OnePlus Open (11,7 mm). La diferencia no es abismal, pero está ahí. No es un móvil que desaparezca en el bolsillo o en la mano.

Así es su parte trasera cuando el móvil se encuentra plegado Christian Collado Difoosion

Sin embargo, y aquí viene una de las primeras sorpresas agradables, en mano se siente sorprendentemente manejable y cómodo para sus dimensiones. HUAWEI ha trabajado bien la ergonomía, las curvas y la distribución del peso. Te acostumbras rápido a su presencia, y aunque no es ligero, tampoco resulta incómodo de usar en su formato plegado de 6,4 pulgadas.

Pero la verdadera magia ocurre cuando empiezas a desplegarlo. El mecanismo de triple bisagra es la estrella indiscutible. Pasar de un móvil más bien "gordito" a una pantalla intermedia de 7,9 pulgadas, y de ahí a una impresionante tableta de 10,2 pulgadas, es una transformación espectacular. Y lo más increíble es cómo cambia la percepción del peso: lo que plegado se sentía denso, desplegado como tableta parece ligerísimo (solo 3,6 mm de grosor desplegado). Es casi contraintuitivo.

El ínfimo grosor del dispositivo cuando se encuentra desplegado Christian Collado Difoosion

Las dos bisagras se sienten sólidas y robustas, aunque quizás les falta ese "clic" tranquilizador y satisfactorio que tienen otros plegables al abrirse o cerrarse por completo. Quitando ese pequeño detalle, la ejecución del diseño es impecable. No hay elementos que se sientan endebles, inacabados o fuera de lugar. HUAWEI ha puesto toda la carne en el asador y ha creado un producto que, a nivel de ingeniería y acabados, marca un nuevo estándar en el segmento ultra-premium de los plegables.

Tres pantallas en una: la magia del formato triple

Cuando el móvil está cerrado, tiene el formato de un smartphone convencional Christian Collado Difoosion

La propuesta del Mate XT es clara: tener tres tamaños de pantalla en un solo dispositivo. La exterior, de 6,4 pulgadas (1008 x 2232 píxeles), es perfecta para el uso rápido, consultas, mensajería... como un móvil normal (aunque más grueso). Desplegando una sección, obtenemos una pantalla de 7,9 pulgadas (2048 x 2232 píxeles), ideal para leer, navegar con más comodidad o tener dos apps a la vez de forma más holgada que en un plegable tipo Fold tradicional. Y al desplegarlo por completo, emerge la joya de la corona: un panel OLED de 10,2 pulgadas (2232 x 3184 píxeles) con una relación de aspecto 16:11.

Este formato de 10,2 pulgadas es, sencillamente, rompedor. El ratio 16:11 es ligeramente más ancho que el 4:3 típico de un iPad, lo que lo hace extremadamente versátil. Es fantástico para consumir contenido multimedia (vídeos, películas), ya que las barras negras son mínimas comparadas con los plegables más cuadrados. Para jugar, la inmersión es total. Y para productividad, ofrece un lienzo enorme para multitarea, edición de documentos o cualquier tarea que requiera espacio. Es aquí donde el Mate XT realmente brilla y justifica su existencia: es un móvil que se convierte en una tableta casi perfecta en tamaño y formato.

La calidad del panel OLED 3K es espectacular, a la altura de los mejores móviles del mercado: colores vibrantes, negros puros, buen contraste. Sin embargo, hay un pequeño "pero": la tasa de refresco se queda en "solo" 90 Hz. En un mundo donde los 120 Hz son estándar incluso en gamas medias, y más aún en un dispositivo de 3.500 euros, puede parecer un recorte extraño.

La pantalla de 7,9 pulgadas del HUAWEI Mate XT Christian Collado Difoosion

HUAWEI probablemente tuvo que hacer este compromiso para equilibrar el consumo energético y el rendimiento del procesador. ¿Se nota en el día a día? Siendo sincero, y viniendo de usar pantallas de 120 Hz y más, los 90 Hz del Mate XT se sienten lo suficientemente fluidos. No he echado en falta más refresco en tareas cotidianas ni he notado lag apreciable. Es un sacrificio asumible a cambio de la versatilidad del formato.

Donde sí flojea un poco la pantalla es en el brillo máximo. En condiciones normales, el brillo máximo del panel es un poco bajo. aunque puede alcanzar picos de hasta 850 nits. En exteriores, bajo luz solar directa, la visibilidad puede ser algo justa.

Rendimiento y el "asterisco" de Huawei: Kirin y EMUI a examen

Software del HUAWEI Mate XT Christian Collado Difoosion

Llegamos al corazón de la bestia, y también a uno de los puntos donde Huawei arrastra las consecuencias del veto estadounidense. El Mate XT monta el procesador Kirin 9010, fabricado en un proceso de 7 nm. No nos engañemos, no es el chip más potente del mercado. Está claramente por detrás de los A18 de Apple o el Snapdragon 8 Elite de Qualcomm (fabricados en 3nm), e incluso por detrás de generaciones anteriores de Snapdragon de gama alta.

¿Significa esto que el Mate XT es lento? Para nada. Con EMUI 14.2 (la capa de Huawei basada en Android 10 sobre la que se basa), el teléfono se siente ágil y eficiente en el uso diario. Tareas generales, productividad, multitarea con varias apps abiertas aprovechando la pantalla grande... todo funciona con fluidez. Incluso la mayoría de juegos populares corren sin problemas. Ahora bien, si le buscas las cosquillas con los títulos más exigentes gráficamente del mercado y quieres jugarlos con los ajustes al máximo en esa pantalla de 10,2 pulgadas, ahí es donde el Kirin 9010 empieza a mostrar sus limitaciones y verás caídas de framerate. Para el 95% de los usuarios y usos, el rendimiento es más que suficiente, pero no es un móvil gaming de competición.

El otro gran "asterisco" es, como siempre con HUAWEI fuera de China, la ausencia de los Servicios Móviles de Google (GMS) de forma nativa. Para un usuario internacional, esto sigue siendo un factor a considerar. ¿Es un drama insalvable? Depende. La realidad es que, gracias a soluciones de código abierto como microG, la mayoría de usuarios con una cuenta de Google estándar pueden usar prácticamente todas las aplicaciones y servicios de Google (Gmail, Maps, YouTube, Drive, Contactos, Calendario...) sin demasiados problemas en el Mate XT. Funciona sorprendentemente bien para la mayoría de casos.

Un sistema de cámaras versátil

El módulo de cámaras octogonal, característico de los últimos integrantes de la serie HUAWEI Mate Christian Collado Difoosion

Huawei siempre ha sido un referente en fotografía móvil, aunque sus plegables no siempre montan los sistemas más punteros de la casa. El Mate XT no es una excepción: no lleva las cámaras más avanzadas de HUAWEI, pero sí un conjunto muy capaz y versátil alojado en un llamativo módulo octogonal.

Tenemos un sensor principal de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 12 megapíxeles y, aquí viene lo interesante para un plegable tan fino, un teleobjetivo tipo periscopio de 12 megapíxeles con zoom óptico 5,5x.

En general, el rendimiento fotográfico es sólido y consistente. La cámara principal ofrece buen nivel de detalle, colores equilibrados y, aunque a veces tiende a sobreexponer ligeramente o aplicar un punto extra de nitidez artificial, los resultados suelen ser muy buenos en la mayoría de situaciones.

El ultra gran angular mantiene una calidad decente y buena consistencia de color con el sensor principal, sin grandes alardes pero cumpliendo su función.

Fotografía con el HUAWEI Mate XT Christian Collado Difoosion

El teleobjetivo 5,5x es quizás la sorpresa más agradable. Conseguir meter un periscopio en un diseño triple plegable tiene mérito. No es el mejor periscopio del mercado, pero ofrece resultados decentes y una flexibilidad enorme para acercarse a la acción. Además, el móvil ofrece un recorte digital 2x del sensor principal con muy buena calidad.

La cámara selfie integrada en la pantalla es quizás el punto más flojo, con colores algo apagados en ciertas situaciones. Pero no olvidemos que estamos ante un plegable. La gracia es que puedes usar las cámaras traseras para hacerte selfies de muchísima más calidad, aprovechando la pantalla exterior como visor. Además, HUAWEEI permite ajustar el nivel de zoom al gusto para estos selfies con la cámara principal, lo cual es un detalle genial. Los retratos con la cámara principal son especialmente buenos.

En cuanto al vídeo, la calidad general es bastante buena con las tres cámaras traseras.

Batería para un día (o más) y carga rápida sello de la casa

La parte trasera del HUAWEI Mate XT, acabada en cuero rojo Christian Collado Difoosion

Un dispositivo con una pantalla de 10,2 pulgadas necesita una batería a la altura. HUAWEI lo sabe y ha equipado al Mate XT con una generosa unidad de 5600 mAh. ¿Es suficiente? Según las pruebas y mi experiencia, sí.

Incluso con el procesador Kirin de 7nm (menos eficiente que los chips más modernos), la batería del Mate XT aguanta un día completo de uso sin problemas, incluso dándole caña a la pantalla grande. Obviamente, la duración final dependerá enormemente de cuánto tiempo uses cada modo (plegado, semiabierto o totalmente abierto).

Y cuando toca recargar, buenas noticias. Soporta carga rápida por cable de 66 W y carga inalámbrica rápida de 50 W. Esto permite cargar la batería completa en aproximadamente 1 hora y 15 minutos, y obtener un 75% en solo 30 minutos. Tiempos muy razonables para una batería tan grande, que te permiten olvidarte del enchufe durante el día y recuperar energía rápidamente cuando lo necesitas.

Conclusión: ¿el futuro de la telefonía o una excentricidad?

El HUAWEI Mate XT es una obra de arte de la ingeniería Christian Collado Difoosion

Tras esta semana con el HUAWEI Mate XT, mi sensación es clara: este móvil es una auténtica pasada. Es el tipo de innovación radical y atrevida que le pedíamos a gritos al mercado de smartphones, y especialmente al segmento plegable. HUAWEI, a pesar de las dificultades políticas y técnicas, ha demostrado que sigue teniendo una visión única y la capacidad de ingeniería para llevarla a cabo.

El Mate XT no es perfecto, por supuesto. El procesador Kirin no es el más potente, la ausencia nativa de servicios de Google sigue siendo un factor para muchos (aunque mitigable con microG), la pantalla de 90 Hz y su brillo máximo podrían ser mejores, y el precio de 3.500 euros lo convierte en un producto casi prohibitivo, un escaparate tecnológico.

Pero a pesar de todo eso, el Mate XT me ha devuelto la fe en los plegables. El formato triple es increíblemente versátil. Tener un móvil, una mini-tablet y una tablet de 10,2 pulgadas en un solo dispositivo, con un diseño exquisito y una batería que aguanta el tipo, abre un mundo de posibilidades para la multitarea, el consumo multimedia y la productividad. Es un vistazo real al futuro, a un camino que otros fabricantes seguramente explorarán (siendo Samsung una de las que más papeletas tiene de ser la próxima en hacerlo).

No es un móvil para todo el mundo, claro. Ni pretende serlo. Es una declaración, una obra de ingeniería, un producto para early adopters con la cartera muy llena que quieran experimentar hoy lo que quizás sea común dentro de unos años. ¿Lo compraría por 3.500 euros? Probablemente no. ¿Me ha hecho volver a mirar a los plegables con ilusión y expectación? Rotundamente sí. Y eso, en el mercado actual, ya es mucho decir.