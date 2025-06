Apple cambia su página web y da pistas sobre el rediseño de sus sistemas operativos

Queda menos de una semana para la WWDC 2025, la Keynote en la que Apple presentará sus nuevos sistemas operativos, que destacarán por un rediseño completo de la interfaz. Aunque este rediseño todavía es solo un rumor, la compañía ha realizado algunos cambios en la página oficial de la WWDC que lo sugieren.

Además del rediseño, se espera que Apple comience a numerar sus versiones de una forma diferente. Así, no veremos iOS 19, iPadOS 19, macOS 16 o watchOS 12, sino iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 o watchOS 26. La compañía dejaría de numerar según el número de la versión y pasaría a hacerlo según el año de lanzamiento.

Un vistazo elegante

En la página oficial de la WWDC ya podemos ver los cambios que Apple ha implementado. Cuando se anunció la conferencia, el eslogan que usaron fue “On the Horizon”, pero tras los ajustes, ahora aparece “Sleek Peek”, un juego de palabras que se traduce como “un vistazo elegante”.

El logo de la compañía ahora presenta tonos translúcidos y cristalinos con toques del arcoíris, justo los cambios que se esperan para los nuevos sistemas operativos, que estarían inspirados en visionOS, el sistema del Apple Vision Pro. Este también cambiaría de nombre y pasaría a ser visionOS 26 en lugar de visionOS 3.

Aunque Apple rara vez deja pistas sobre lo que veremos, en las últimas conferencias ha dado señales claras. El año pasado, Greg Jozwiak, jefe de marketing de la compañía, publicó en su cuenta personal de X frases como “Tuning into #WWDC24 at 10am PT is the… intelligent thing to do!” o “Mark your calendars for #WWDC24, June 10-14. It’s going to be Absolutely Incredible!”, ambas haciendo referencia a Apple Intelligence.

Recuerda que el evento principal será el próximo lunes a las 10:00, hora de Cupertino, y a las 19:00, hora peninsular española. Se podrá seguir en diferentes canales, como la página web de Apple, la sección de Eventos en Apple TV o el canal de YouTube de la compañía, donde ya está habilitado el directo.