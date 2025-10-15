Apple explica el motivo por el que Apple TV+ ha pasado a ser Apple TV

Apple ha anunciado recientemente que Apple TV+ pasa a ser simplemente Apple TV, un cambio que puede chocar al principio, pero que tiene mucho más sentido de lo que parece. Eddy Cue, vicepresidente senior de servicios de la compañía, ha explicado la razón del cambio en una entrevista en uno de los últimos episodios del podcast The Town de Matthew Belloni.

Y este nuevo rebranding ya lo estamos empezando a ver. En la última beta de iOS 26.1 que se ha lanzado, el icono de la app TV ha cambiado y ahora sus letras son más coloridas en sustitución del color blanco actual. Sin embargo, dentro de la aplicación, la sección del servicio de películas y series sigue llamándose Apple TV+.

¿Por qué Apple TV+ ha pasado a ser Apple TV?

Eddy Cue ha explicado que la decisión de cambiar el nombre fue algo colectivo dentro de Apple. “Simplemente lo decidimos. Pusimos el ‘plus’ porque lo habíamos usado en otros servicios como iCloud+ o News+, y lo hacíamos cuando había una versión gratuita y otra de pago. Pero todos lo llamábamos Apple TV, así que pensamos que era el momento perfecto para hacerlo”.

El ejecutivo asegura que ya no tiene sentido mantener la distinción del “Plus”, ya que la identidad de Apple TV como servicio de suscripción está totalmente consolidada. Eliminar el sufijo, según Cue, permite que el nombre esté en línea con cómo los usuarios lo mencionan en su día a día: simplemente como Apple TV.

Personalmente, admito que echaré de menos decir “TV+”, pero lo entiendo. Cuando le preguntaron si este cambio podría causar confusión con el hardware de la compañía, Cue fue claro: “Nuestro hardware se llama Apple TV 4K. La app se llama Apple TV. Siempre ha sido así también en productos de terceros, así que no creo que haya ningún problema”.

Curiosamente, el propio contexto de esta entrevista guarda cierta simetría. A comienzos de año, el periodista Matthew Belloni hizo un cameo como él mismo en The Studio, una serie de Apple TV. Ahora, es el responsable del negocio televisivo de Apple quien aparece como invitado en The Town.