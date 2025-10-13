Apple TV+ cambia de nombre y anuncia la fecha de estreno en streaming de 'F1: La película'

Desde su llegada en 2019, el servicio de streaming de Apple ha sabido ganarse un espacio entre las grandes plataformas gracias a su cuidada selección de producciones originales, la mayoría marcadas por un alto nivel técnico y artístico; y presupuestario, claro está, aunque eso es algo que no preocupa en demasía a la compañía.

Títulos como Separación (Severance), Ted Lasso, Fundación o Napoleón han consolidado la apuesta de Apple por el contenido propio de calidad, tanto en televisión como en cine. Ahora, el gigante tecnológico da un paso más en su estrategia audiovisual con un pequeño pero importante cambio de imagen y con el estreno en streaming de uno de los mayores éxitos del año.

Apple TV+ sin el +

Apple ha anunciado oficialmente el fin de la marca Apple TV+, que a partir de ahora pasará a denominarse Apple TV, con una, según leemos en el comunicado "vibrante nueva identidad" que probablemente venga acompañada con algún ligero cambio estético en la plataforma o con una estrategia más unificada entre su ecosistema de dispositivos y servicios.

'F1' en la pequeña pantalla

Tras su espectacular paso por los cines, donde se ha consolidado como la película original más taquillera de lo que llevamos de año, F1: La películallegará a Apple TV el 12 de diciembre de 2025, después de haber recaudado más de 629 millones de dólares en todo el mundo, lo que irremediablemente ha hecho que actualmente estemos hablando de una posible secuela que cada vez suena con más fuerza.

Dirigida por Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick), la cinta sigue a Sonny Hayes (Brad Pitt), una antigua promesa de la Fórmula 1 que regresa a las pistas tres décadas después de un grave accidente, cuando su antiguo compañero Ruben Cervantes (Javier Bardem) le convence para ayudar a su escudería en apuros. Junto a él competirá el joven talento Joshua Pearce (Damson Idris), con quien se enfrentará tanto en la pista como fuera de ella.

El filme, rodado durante grandes premios reales de Fórmula 1, destaca por su autenticidad y cuenta con música de Hans Zimmer y la producción del siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton.