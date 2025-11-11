Estas serán las tres grandes funciones de IA que llegarán a iOS 27

La evolución de iOS sigue su curso con paso firme. Tras la llegada de iOS 26 y su espectacular rediseño con la interfaz Liquid Glass, Apple ha continuado puliendo cada detalle con la versión 26.1. Pero, mientras muchos usuarios disfrutan de estas novedades, la mirada ya se dirige a lo que viene: iOS 27 promete ser una auténtica revolución.

Y es que todo apunta a que la próxima gran actualización del sistema operativo del iPhone se centrará de lleno en la inteligencia artificial. Mark Gurman, en su boletín semanal de Bloomberg, ha adelantado que Apple está preparando una nueva oleada de funciones impulsadas por Apple Intelligence, muchas de ellas pensadas para convertir a Siri en un asistente más útil, proactivo y personal.

Las tres grandes novedades de inteligencia artificial de iOS 27

Apple Intelligence será la gran protagonista de iOS 27. Según las filtraciones, la compañía trabaja en tres pilares fundamentales que marcarán el futuro de la experiencia con el iPhone. El primero, una nueva estructura para Siri, que no solo cambiará su diseño visual, sino también su comportamiento y su forma de interactuar con el usuario.

La segunda novedad será una herramienta de búsqueda web potenciada con IA, capaz de ofrecer resultados más precisos y contextuales. Este avance permitirá que el sistema entienda mejor las preguntas y adapte las respuestas según la intención del usuario, algo que Apple lleva tiempo intentando perfeccionar frente a competidores como Google o OpenAI.

El tercer punto clave será la llegada de un agente de IA centrado en la salud, diseñado para ayudar a los usuarios a monitorizar diferentes aspectos de su bienestar. Este asistente virtual podrá analizar patrones de sueño, actividad física o incluso el estado anímico, basándose en los datos recogidos por el iPhone y el Apple Watch.

Mark Gurman también ha adelantado que la voz de Siri podría sufrir un cambio, lo que supondría un paso más hacia una experiencia más natural y humana. Sin embargo, algunos de estos avances podrían tardar algo más en llegar a Europa debido a los requisitos normativos locales.

Apple tiene claro su rumbo: la IA será el motor que impulse la próxima generación de experiencias en el iPhone. Pero unos meses antes, la compañía presentará una nueva versión de Siri que estará potenciada por Google Gemini, que se encargará del razonamiento del asistente del iPhone mientras que los modelos de Apple Intelligence ejecutarán las acciones de forma local.