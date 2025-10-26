Una semana con la Crossbody Strap de Apple: esto es lo que más y menos me ha gustado

Junto a la serie iPhone 17, Apple lanzó una nueva gama de accesorios para los dispositivos, entre los que se encuentran las fundas TechWoven, que sustituyen a las FineWoven, las clásicas fundas de silicona y la Crossbody Strap, una nueva correa que se puede acoplar a las fundas de silicona para llevar el iPhone colgado del cuello.

Nunca me han llamado la atención este tipo de correas, pero decidí estar una semana con ella para ver cuáles son sus ventajas y desventajas. El resultado ha sido que es un accesorio que me veo usando en momentos puntuales, pero no siempre. ¿La razón? Una de sus desventajas, que veremos a lo largo del artículo. Sin embargo, esta nueva correa me ha sorprendido para bien.

Ventajas y desventajas a partes iguales

Durante mi semana de uso, he encontrado ventajas y desventajas en esta nueva correa a la que Apple llama Crossbody Strap. La primera desventaja es que viene por piezas. Las partes que se tienen que acoplar a la funda vienen por separado dentro del paquete, y creo que es fácil que algunos usuarios no lleguen a encontrarlas.

La segunda desventaja es que la correa tiene que ir siempre acoplada a la funda de silicona y, para poder retirarla, tienes que sacar el iPhone. Eso da como resultado que tengas que usar el teléfono con la funda y la correa, lo que, en mi opinión, no es la experiencia más cómoda del mundo. Habría optado por otra alternativa, como un acople en el puerto USB-C.

Las ventajas son las que te puedes imaginar. La correa es muy fácil de regular y ajustar, y proporciona mucha comodidad para transportar el iPhone, sobre todo si tienes un modelo Pro Max. Usarlo mientras lo llevas colgado también es cómodo, y en ciertas ocasiones se agradece no llevarlo en el bolsillo.

Ahora bien, como adelantaba, no es un accesorio que vaya a usar siempre, porque creo que debería poder retirarse de forma más sencilla. Eso ha provocado que no esté usando mi funda de silicona en casa, porque no quiero usarla con la correa puesta, y estar quitándola y poniéndola no entra en mis planes. Eso sí, para momentos puntuales, como salir a la calle, ir a comprar y demás, sí la estoy utilizando.

La Crossbody Strap se puede adquirir en los Apple Store por un precio de 69 euros, en una gran variedad de colores: Amarillo neón, Azul claro, Azul, Púrpura, Siena, Naranja, Canela, Verde, Gris claro y Negro. Con esta variedad cromática es complicado no encontrar un color que te guste o que combine con tu funda, así que esa es otra de las ventajas de esta nueva correa que ha lanzado Apple para las fundas de silicona y los bumpers del iPhone Air.