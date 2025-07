Atender llamadas en tu móvil será mucho más fácil gracias a este pequeño cambio que prueba Google

Google mejorará las llamadas que se efectúen mediante su aplicación Teléfono. Según una reciente filtración de Android Authority, pronto integrará una función pequeña pero muy útil: un botón para reanudar llamadas en espera desde la notificación. Dicha novedad ha sido descubierta en la versión beta 184.0 de la app y promete mejorar la gestión de llamadas de forma más rápida y cómoda, sin necesidad de volver a abrir la interfaz de llamada.

Actualmente, si pones una llamada en espera, no puedes reanudarla desde la notificación del sistema. En su lugar, debes volver a la app Teléfono para retomar la conversación. Con esta mejora, Google quiere eliminar ese paso intermedio al incluir un botón "Unhold" —que podemos traducir como “Reanudar llamada”—, el cual aparecerá en la notificación en lugar del clásico "Mute" ("Silenciar").

Una mejora que simplifica lo cotidiano

Este cambio no solo es una cuestión de comodidad, sino también de lógica en la experiencia del usuario. El botón "Silenciar" no tiene sentido mientras la llamada está en espera, ya que no se transmite audio. Reemplazarlo por "Unhold" hace que la interfaz sea más coherente, permitiendo a los usuarios recuperar una llamada con un solo toque sin cambiar de pantalla o interrumpir lo que estén haciendo.

Llamadas antes / Llamadas después Android Authority

La función fue detectada mediante un análisis de la APK beta por parte del Android Authority. Eso sí, aún no está activa para los usuarios finales ni hay una fecha oficial de lanzamiento, pero es probable que llegue en alguna de las próximas actualizaciones si supera las pruebas internas.

Lo más probable que la función llegue primero a los Pixel, los móviles de la gran G. Sin embargo, la aplicación Teléfono, de Google, se encuentra disponible para cualquier dispositivo Android que tenga una versión superior a Android 9. De hecho, un gran número de marcas de móviles Android integran de forma innata esta app.

Según parece, Google continúa puliendo detalles de sus aplicaciones nativas en Android para hacerlas más prácticas. En un entorno donde la multitarea y la rapidez son clave, evitar pasos innecesarios para acciones básicas puede marcar una diferencia. Si esta novedad se despliega de forma estable, será una mejora interesante para millones de usuarios que efectúan varias llamadas al día.