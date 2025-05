Bandcamp: qué es y por qué es tan importante como alternativa a Spotify en 2025

Puede parecer utópico en un momento en el que la IA lo está cambiando todo y en el que las diversas plataformas de streaming han llegado para poner el panorama patas arriba, pero lo cierto es que aún hay quien respeta a los creadores y quiere ofrecerles un modo de vida digno. Eso, a día de hoy vale todo el oro del mundo.

Ese alguien no es otro que Bandcamp, una plataforma en muchas ocasiones no contemplada por el grueso de los usuarios y que se merece más atención de la que recibe. Los porqués los daremos más adelante en este artículo. A modo de resumen rápido, es de lo más honesto que se puede encontrar en la industria hoy.

Y es que Bandcamp son sólo ofrece un catálogo vasto y diverso, sino que gracias a su modelo centrado en la equidad y la transparencia se han convertido en un salvavidas financiero para miles de músicos. Son capaces de equilibrar las necesidades de creadores y consumidores, ofreciendo herramientas innovadoras y un enfoque ético que los distingue del resto del prácticas de la industria tradicional.

¿Qué es Bandcamp y cómo funciona?

Bandcamp opera como un híbrido entre tienda digital, red social y espacio de descubrimiento musical. Imagina algo como Last.FM, pero donde puedes comprar además los discos (digitales y físicos) que te más te gusten al precio que fije el artista. Y es que sí, los artistas pueden personalizar su página y fijar los precios que quieran. Incluso pueden dejarte espacio para que pagues más de lo que ellos establecen si crees que la obra lo vale.

Aquí son los oyentes los que compran álbumes y merchandising directamente, apoyando directamente a los artistas. De hecho, la plataforma les da un alto porcentaje de lo que venden. Dicho porcentaje sube hasta el 93% en los llamados Bandcamp Fridays, lo que siempre es un incentivo para los fans.

Ya que hablamos de los Bandcamp Fridays, este evento, que se da el primer viernes de cada mes, ha servido para movilizar a la comunidad de fans de la música. Sólo en su primera edición (por culpa de la COVID-19) se recaudaron 4,3 millones de dólares. Además, los creadores reciben sus pagos correspondientes en 24 - 48 horas. Frente a las cláusulas abusivas de Spotify y los pagos trimestrales de algunas distribuidoras, Bandcamp es una bendición para los creadores.

En cuanto a la música, se puede comprar en físico o en digital. Si compras en físico te llevas, además, un código de descarga para tener los archivos MP3 o FLAC almacenados en tu biblioteca local, si así lo deseas. Y, para quienes quieran comprar merchandising, también pueden hacerlo desde la plataforma sabiendo que la mayoría de su dinero irá a parar a un artista en cuestión.

Además, no tienes por qué seguir solo a un artista: también puedes seguir a sellos que editen regularmente material que tú consumas. Por ejemplo, Southern Lord Recordings, Profound Lore, Ván Records, Century Media o Eisenwald son algunos de los sellos independientes que yo sigo y de cuya música me nutro.

¿Por qué es importante Bandcamp en el ecosistema musical?

En Bandcamp se puede encontrar todo tipo de material Sergio Agudo

En una industria donde el 1% de los artistas acapara el 90% de las escuchas en streaming, en Bandcamp se respeta y se potencia la diversidad. Aquí no vas a encontrar a gente como Taylor Swift o Kendrick Lamar, no lo necesitan. En cambio, sí vas a encontrar géneros como el shoegaze, el free jazz o la electrónica más experimental. Y aquí esos artistas pueden crecer, pueden encontrar un sustento.

En total la plataforma alberga más de 5 millones de canciones producidas por artistas de 183 países, muchas de las cuales nunca llegarían a las listas de éxitos convencionales. Esto forma parte del manifiesto de Bandcamp, que ha atraído a sellos legendarios de distintas escenas y que ha demostrado que se puede tener la música como negocio y ser justo con los artistas y, además, ser rentable.

Las cifras hablan por sí solas: desde que Bandcamp apareció ha pagado 564 millones de dólares a los artistas, con un ritmo de 15,9 millones de dólares al mes durante el pasado 2024. Y creedme cuando os digo que en muchas ocasiones esto supone la diferencia entre dejarlo, o seguir creando. La cantante Amanda Palmer recaudó 15.000 dólares en tres minutos después de publicar un álbum en la plataforma, lo que demuestra lo poderosa que es su comunidad de usuarios.

Durante la pandemia el modelo de Bandcamp puso a prueba su resiliencia. Ante la imposibilidad de girar o hacer conciertos, miles de músicos recurrieron a la plataforma, que se convirtió en su principal fuente de ingresos. La ya citada iniciativa de los Bandcamp Fridays inyectó 78 millones de dólares extra a los artistas entre 2020 y 2022, lo que sirvió para que muchos pudieran seguir con su actividad y mantenerse a flote.

¿Por qué puede interesarte usar Bandcamp?

Página de exploración de etiquetas de Bandcamp Sergio Agudo

Aunque sería maravilloso que fuera el caso contrario, lo cierto es que Bandcamp también tiene un sistema de recomendaciones algorítmico. Ahora bien, tiene una importante diferencia con Spotify: no hay marcas, ni curadores profesionales creando listas de reproducción.

Los usuarios exploran el catálogo mediante etiquetas: #pop, #postrock, #synthwave… la lista es interminable. También se puede seguir a coleccionistas con gustos afines y leer blogs integrados en cada perfil de artista. Es una forma muy orgánica de descubrir cosas nuevas, lo que también ha contribuído a que Bandcamp sea un semillero de nuevas tendencias que, de otra forma, pasarían muy desapercibidas.

Como decíamos más arriba, usar Bandcamp supone apoyar directamente al artista. Es apoyo directo y tangible: el músico recibe entre el 82 y el 85% de nuestra compra cuando no estamos en los Bandcamp Fridays, lo que supone un incremento sustancioso frente a los 0,003 céntimos que paga Spotify por reproducción.

Además, como ya he comentado en otro artículo, todavía importa ser propietario de tu música. Aunque sea una colección de archivos FLAC porque no has comprado un álbum en físico, esos archivos son tuyos y puedes guardarlos en un disco duro.

Si algún día el artista al que se los compraste se retira de Bandcamp tú podrás conservarlos y estarás ayudando a la preservación musical. Incluso puedes tener copias de respaldo de tu música para no perderla. Y, si compras un álbum en físico, serás propietario de una copia tangible. Eso no tiene precio a nivel simbólico.

Bandcamp no es susituto, sino complemento

Esta edición especial es exclusiva de Bandcamp Sergio Agudo

Usar Bandcamp no implica abandonar el streaming. No es excluyente. Soy el primero que compra discos en Bandcamp (digitales y físicos) y que, al mismo tiempo, usa una cuenta de Tidal, mantiene una biblioteca de archivos FLAC que guarda a nivel local y usa reproductores de audio digitales cuando quiere sacar dicha colección a la calle.

Además, muchos artistas publican el single en plataformas mientras suben el álbum a Bandcamp. Las plataformas son promoción pero, como ya hemos establecido, Bandcamp funciona como la principal fuente de ingresos de los artistas. Además, el sistema de recomendaciones es de lo mejorcito que vas a encontrar fuera de Spotify y Last.FM.

Los artistas también venden ediciones exclusivas de su trabajo en la plataforma. Es algo habitual. Por ejemplo, mi vinilo de The World That Was de Temple of Void es una edición con un diseño especial que salió sólo para venta a través de Bandcamp.

Actualmente Bandcamp es propiedad de Epic Games, pero lo importante es que parece que nada ha cambiado, ni lo va a hacer en el futuro próximo. Parece ser que Epic podría tener como objetivo integrar la plataforma dentro de metaversos o juegos como Fortnite, pero aún no ha pasado.

Además, las políticas de remuneración se han respetado y los Bandcamp Fridays siguen adelante, lo que parece demostrar que por lo que a la plataforma respecta, el compromiso con los artistas va a seguir intacto.

Bandcamp no es una tienda, es una comunidad

Bandcamp tiene un fuerte componente de red social que hace que sea más que una tienda Sergio Agudo

Bandcamp representa un modelo viable donde el arte y la sostenibilidad económica coexisten. Para los oyentes ofrece un camino ético para disfrutar de la música: cada compra alimenta la carrera de los artistas, fomenta la diversidad cultural y enriquece la experiencia del coleccionista.

En un mundo donde todo son algoritmos y megacorporaciones, esta plataforma demuestra que se puede hacer algo siendo independiente, llegar lejos y conseguir un sostén económico sin plegarse a los deseos de las majors. Incluso permite a los artistas operar por sí mismos, sin firmar con nadie.

Además, en Bandcamp fans y creadores caminan juntos. En palabras del periodista Andre Flanagan, "Bandcamp es un baluarte contra la monocultura artística, una prueba irrefutable de que el apoyo directo funciona".

Explorar por los recovecos del servicio es más que sólo descubrir música: es participar en un momvimiento que redefine el valor del arte en la era digital. Un valor que, por desgracia, ya no es el que era por culpa de la cultura de la conveniencia y el "todo gratis".

Gracias a esta plataforma cada acción de los oyentes contribuye a mantener viva la escena independiente y a sus artistas favoritos. Y no hay que hacer grandes cosas: puede ser comprando un vinilo, descargando un single o compartiendo un álbum favorito.

Lo que está claro es que Bandcamp va a seguir evolucionando. Cada vuelta de tuerca de su camino seguirá siendo un termómetro que dará medidas clave de cómo se encuentra la industria musical, además de ser una brújula para su futuro (aunque las majors no quieran verlo).