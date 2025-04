Bill Gates, fundador de Microsoft, y su inicio en las drogas: "Paul Allen me enseñó a fumar marihuana"

Bill Gates, fundador de Microsoft y uno de los mayores filántropos del mundo, es también bastante conocido por hablar sin pelos en la lengua sobre temas peliagudos de su vida, como el consumo de drogas. En muchas ocasiones ha hablado de querer acabar con el trabajo y también de buscar una manera de atajar los problemas que adolece el mundo, como el cambio climático o la gran desigualdad existente.

Sin embargo, en su último libro, se ha vuelto una figura mucho más íntima de lo que cabría pensar. En Source Code repasa la historia de su vida cuando era muy joven. Sus primeros pasos por el colegio, el instituto y la universidad. Sus mejores amigos de la juventud, como el mítico Paul Allen, Steve Ballmer y la influencia que todos ellos iban a tener en él. Tanto la positiva como la más negativa.

No todo son cosas positivas en la vida de Gates. Su relación con Epstein y la nefanda isla que poseía o las infidelidades a su mujer han sido bastante importantes, pero hoy os vamos a hablar de cómo se inició en el consumo de drogas cuando todavía era joven.

Las experiencias de Bill Gates con las drogas

"Todo empezó con whisky", explicaba Gates en su libro, "whisky realmente barato que Paul (Allen) había traído a la sala de ordenadores", y así es como se emborrachó por primera vez en su vida. Hasta el punto de que acabó vomitando y durmiendo en la sala de profesores de su instituto. Sin embargo, la cosa no había hecho más que comenzar, ya que Paul era bastante más aventurero a la hora de experimentar nuevas cosas. De esta manera, Bill Gates vería una nueva puerta de sensaciones abierta gracias a su inseparable compañero.

La cosa cambiaría sensiblemente días después. Allí, Paul le enseñó a fumar marihuana, "El episodio siguió días después, me enseñó cómo fumar un porro" y también le animó a probar cosas más duras o experimentales, como el LSD: "Paul explicó que no podría ser una experiencia real sin probar el LSD. Me negué". De esta manera, Bill Gates se mostraba cerrado a la idea de experimentar con este tipo de ácidos, pero era cuestión de tiempo que lo acabara probando.

Durante su juventud, Bill Gates siempre estuvo dispuesto a experimentar. Pese a ello, nunca llegó a experimentar con cosas excesivamente duras. Su compañero Paul siempre fue un paso más adelante, influido por el espíritu hippie que le embargaba. Su principal influencia era el mítico músico Jimmy Hendrix, por lo que siempre quería parecerse a él e imitar todas las declaraciones que hacía. Sea como fuere, el experto aseguró que "estaba dispuesto a correr riesgos" al hablar de sus experiencias con las drogas.