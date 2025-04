Movistar y O2 bloquean las llamadas internacionales con numeración española para detener el spam

Si eres cliente de Movistar u O2, operadoras de Telefónica, no podrás recibir llamadas internacionales con numeración española, a no ser que sean de roaming. No es un problema, sino la solución del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública para evitar el asedio del spam telefónico. Todas las operadoras españolas tienen hasta el 7 de junio para implementar la medida, pero Telefónica quiere anticiparse, así que ya la está implementando en sus compañías.

Este tipo de llamadas fraudulentas es cada vez más común. Muchas empresas dedicadas a la publicidad operan desde el extranjero, donde los costes laborales son menores. Al mismo tiempo, numerosos ciberdelincuentes utilizan técnicas como el spoofing de Caller ID para suplantar números nacionales y engañar a los usuarios haciéndose pasar por entidades de confianza.

El objetivo es detener el spam

Según revela Servimedia, Telefónica ha comenzado a bloquear tanto llamadas como mensajes SMS internacionales que utilicen de forma fraudulenta numeración española. Esta acción busca neutralizar un método de spam, que a veces es una estafa, que aprovecha la apariencia de una llamada local para ganar credibilidad.

Además del bloqueo anticipado, la compañía ha activado filtros para detectar comunicaciones desde numeraciones no asignadas o con identificadores vacíos, otro indicio habitual de actividad fraudulenta. Telefónica también colabora con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en la creación de un registro oficial de alias alfanuméricos, que permitirá identificar remitentes legítimos y evitar suplantaciones.

La normativa, por otro lado, también prohibirá el uso de números móviles para realizar llamadas comerciales no solicitadas, limitando este tipo de comunicaciones a numeraciones específicas, como los prefijos 800. Movistar ya trabaja con sus clientes para facilitar esta transición.

En definitiva, el bloqueo de llamadas internacionales con numeración española y las otras medidas marcan un nuevo rumbo en la regulación para hacer frente al aumento de fraudes telefónicos. La medida resulta obligatoria para todas las operadoras, aunque, como hemos visto, Telefónica quiere anticiparse. Solo el tiempo confirmará si son exitosas.