¿Tu ciudad está feliz o estresada? La IA tiene la respuesta

Las ciudades no solo se miden en kilómetros de calles o en número de edificios.

Estas construcciones de metal y hormigón también laten, respiran y transmiten emociones.

Hay barrios que parecen invitar a la calma y otros que generan tensión al caminar por ellos.

Esa intuición que sentimos al recorrer un lugar es lo que un grupo de investigadores de la Universidad de Missouri quiere transformar en datos concretos.

Ciudades que laten con emociones

Su propuesta es sencilla de explicar, aunque compleja de ejecutar:usar inteligencia artificial para leer el pulso emocional de la ciudadanía.

Esto lo hacen analizando publicaciones en redes sociales con geolocalización y cruzándolas con imágenes de las calles.

Así, si en un parque abundan los mensajes alegres, el sistema lo registra como un foco de bienestar. Si en otro barrio predominan las expresiones de estrés, se convierte en una alerta para los urbanistas.

Dando como resultado lo que denominan mapa de sentimientos, que revela cómo se vive cada rincón de la ciudad.

Una herramienta que podría ayudar a planificar espacios más humanos, donde no solo se piense en el tráfico o la movilidad, sino también en el bienestar emocional de quienes los habitan.

Por supuesto, y como en muchos de estos estudios, no todo es perfecto, ya que la IA aún tropieza con la ironía en textos y los datos de redes sociales reflejan solo a quienes publican, no a toda la población.

Además, el entorno influye, pero no siempre de manera directa. Un parque puede transmitir calma, aunque el contexto social o económico del barrio también pesa en la percepción.

Aun así, la idea abre un mundo de posibilidades, ya que viene a ser algo así como un gemelo digital de tu ciudad que muestre en tiempo real no solo el tráfico o la contaminación, sino también cómo se siente la gente.

Una ciudad que se mide por su estado de ánimo, que se planifica pensando en la felicidad y no solo en la eficiencia.