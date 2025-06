Cómo crear un Kahoot paso a paso con imágenes: guía fácil para empezar

¿Has probado alguna vez a hacer un Kahoot? Es una manera extremadamente simple y divertida de montar juegos educativos que enganchan a cualquiera, ya sea en clase, en el trabajo o en una quedada con tus amigos. Lo mejor es que no necesitas ser un experto en tecnología ni complicarte demasiado la vida, y desde el que siempre levanta la mano hasta el que suele quedarse callado se lo pasarán en grande.

Si nunca lo has hecho, no te preocupes, porque en esta guía te vamos a explicar paso a paso cómo crear uno desde cero, con imágenes incluidas para que no te pierdas en ningún momento del proceso. Así podrás tener tu Kahoot listo en un momento y empezar a usarlo para animar cualquier reunión, clase o evento, solo falta que pongas tu granito de creatividad para elaborar las preguntas. ¡Vamos allá!

Regístrate en la plataforma

Accede a kahoot.com y haz clic en el botón verde de "Regístrate gratis".

Registro Silvia Fernández

Después, selecciona el perfil de Profesional, Profesor, Estudiante o Familia y amigos según tus necesidades.

Cuenta Silvia Fernández

Completa los datos requeridos: fecha de nacimiento, nombre de usuario, contraseña y correo electrónico. Acto seguido, Kahoot enviará un enlace de verificacióna tu email para aprobar la cuenta. En caso de no encontrarlo, revisa la carpeta de spam.

Verificación Silvia Fernández

Elige el plan gratuito o de pago que desees.

Oferta de planes Silvia Fernández

Antes de seguir, es importante saber que la versión gratuita permite hasta 10 jugadores y ofrece opciones básicas de preguntas sin ningún tipo de coste.

Crea un nuevo Kahoot

Una vez registrado, busca el botón de "Crear" en la parte derecha de la barra superior y selecciona "Kahoot" dentro del menú desplegable.

Crear Kahoot Silvia Fernández

Llegados a este punto, tendrás que elegir entre varias opciones: Lienzo en blanco, el cual te permite construir un Kahoot desde cero; Generar con IA, donde podrás introducir un tema o subir un PDF para que la plataforma genere preguntas automáticamente; Importar diapositivas, ya sea desde Google Slides o PowerPoint.

Puedes empezar a crear tu Kahoot de diferentes formas Silvia Fernández

Elige el tipo de pregunta

En esta nueva pantalla, haz clic en "Añadir pregunta", localizada en el panel izquierdo. También verás la opción de "Añadir diapositiva", la cual puedes utilizar cuando quieras ofrecer a los participantes más contexto o una explicación adicional.

Añade preguntas Silvia Fernández

Selecciona el tipo de pregunta. Si quieres hacer una prueba de conocimientos, elige Quiz, Verdadero/Falso, Respuesta corta, Control deslizante, Respuesta con pin, Puzzle o Quiz + Audio. En caso de querer recopilar opiniones, lo suyo es elegir la Encuesta, Escala, Escala NPS, Coloca el pin, Nube de palabras, Pregunta abierta o Lluvia de ideas.

"Quiz" y "Verdadero/falso" son las que puedes realizar con el plan gratuito Silvia Fernández

En el enunciado , escribe la pregunta. Por ejemplo: "¿Cuál es la capital de Australia?"

, escribe la pregunta. Por ejemplo: "¿Cuál es la capital de Australia?" En la imagen o GIF, arrastra un archivo desde tu dispositivo o busca en la biblioteca de Kahoot.

Ejemplo de Quiz

Quiz con 4 respuestas Silvia Fernández

Ejemplo de Verdadero/falso

Pregunta de Verdadero/falso Silvia Fernández

En las respuestas correctas , marca con un tic ✔️ la opción válida.

, marca con un tic la opción válida. En el temporizador, establece un límite de tiempo, que pueden ser desde 5 segundos hasta 4 minutos. Nuestra recomendación es que pongas unos 20 segundos, el tiempo perfecto para que puedan pensar pero sin perder la emoción.

Ajusta el tiempo que tienen los participantes para responder Silvia Fernández

Como puedes ver en las fotografías anteriores, el plan gratuito solo permite jugar con las preguntas de "Quiz" y "Verdadero/falso", por ello hemos creado la guía basándonos en esto. El resto de preguntas, marcadas con una estrella en un círculo verde, están reservadas a los planes de pago. Antes de continuar, apunta este consejo: utiliza imágenes relacionadas con la pregunta para que la gente se introduzca más en el juego.

Personaliza el diseño

Fondo de la diapositiva: en la parte derecha del panel superior, justo al lado de "Vista previa", verás un botón azul que pone "Temas". Si pulsas en él, podrás elegir entre seis wallpapers gratuitos y más de 50 opciones de pago para darle un toque extra a tus diapositivas.

También puedes poner un fondo a tu diapositiva Silvia Fernández

Efectos visuales: añade un efecto de revelación gradual (3x3, 5x5 u 8x8) para hacer las imágenes más interactivas. Además, tienes la opción de que la imagen se revele en orden, que siempre es de arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha.

Los efectos visuales le dan dinamismo a las diapositivas Silvia Fernández

Configura los detalles finales

Una vez hayas terminado de crear las preguntas y diapositivas de tu Kahoot, busca "Configuración" en la parte izquierda de la barra superior y completa la información básica antes de guardarlo .

en la parte izquierda de la barra superior y completa la . Ponle un título al Kahoot. Por ejemplo: "Capitales del mundo".

al Kahoot. Por ejemplo: "Capitales del mundo". Es opcional, pero no nunca está de más agregar una descripción breve sobre el tipo de juego.

Ultima los detalles en la "Configuración" de Kahoot Silvia Fernández

Elige quién puede verlo : si es público, estará visible para todos en la página Descubre; y si es privado, solo lo podrás ver tú.

: si es público, estará visible para todos en la página Descubre; y si es privado, solo lo podrás ver tú. Establece el idioma de tu Kahoot.

de tu Kahoot. Por último, sube una imagen de portada desde tu dispositivo o selecciona una de la biblioteca de Kahoot.

desde tu dispositivo o selecciona una de la biblioteca de Kahoot. Al finalizar, haz clic en el botón de "Listo" del menú desplegable donde te encuentras.

Revisa y guarda tu Kahoot

Ya no queda nada para acabar, y para ello es crucial que no olvides "Guardar" . Podrás hacerlo en la esquina superior derecha, inmediatamente al lado de la opción de "Salir".

. Podrás hacerlo en la esquina superior derecha, inmediatamente al lado de la opción de "Salir". Por último, elige entre varias opciones: Vista previa, para iniciar una sesión de prueba antes de empezar; Presentar en vivo, cuando quieres comenzar a jugar; y Compartir, que sirve para generar un enlace o código PIN para que los participantes se unan a la partida.

Tu Kahoot está listo para jugar y/o compartir con más gente Silvia Fernández

Los Kahoots guardados se encuentran en "My Kahoots", por si quieres realizar alguna edición en el futuro. Y si necesitas alguna idea para inspirarte, puedes explorar las plantillas predefinidas en la sección "Discover".