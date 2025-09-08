DIGI vuelve a mejorar sus tarifas: mayor velocidad en fibra y datos ilimitados más baratos

DIGI ha vuelto a apretar la marcha en low-cost con la intención de distanciarse de sus competidores. La operadora de origen rumano ha mejorado sus tarifas y bajado precios, tanto en fibra como en móvil. Las novedades se implementan de forma automática y sin que los clientes deban efectuar ninguna gestión. Si bien DIGI es la operadora de bajo coste más importante, con estas mejoras quiere hacerse aún más hueco.

A continuación profundizaremos en las novedades de la compañía. La primera novedad es una fibra más veloz al mismo precio gracias al aumento de sus velocidades de 300 Mb y 600 Mb a 500 Mb y 750 Mb respectivamente. El otro gran cambio es una caída de precio en sus tarifas de datos móviles ilimitados, ahora disponibles desde 5 euros al mes y que podemos tanto contratar de forma independiente, como junto a una tarifa de fibra, para ahorrarnos dinero.

Fibra más rápida al mismo precio

La primera novedad de DIGI es el aumento de velocidad en la fibra sin un aumento de precio. Ojo, no hablamos de toda su fibra, sino la Smart, que es el nombre con el que la compañía denomina aquella fibra propia. O sea, la que ha desplegado ella, no aquella que alquila a otras operadoras mayoristas para prestar servicio.

La fibra Smart de DIGI tiene cuatro velocidades. La novedad es que las dos más bajas serán más rápidas:

300 Mb pasan a ser 500 Mb (10 euros al mes)

(10 euros al mes) 600 Mb pasan a ser 750 Mb (15 euros al mes)

(15 euros al mes) 1 Gb se mantiene igual (20 euros al mes)

10 Gb se mantiene igual (25 euros al mes)

Contrata fibra SMART de DIGI desde este enlace.

Llama especialmente la atención el caso de dejar una velocidad en 750 Mb, una cifra peculiar que no suele darse, porque la fibra se escalona en 300, 500, 600 o 1 Gb por lo general (incluso 10 Gb en el caso de DIGI), por lo que es raro ver 750 Mb.

Recordamos que DIGI también ofrece fibra a las personas que viven en zonas donde la marca carece de instalaciones propias. Eso sí, en este caso las tarifas resultan más caras, porque para prestar servicio la operadora debe alquilar la fibra a otras operadoras que sí tienen presencia, como Movistar o Vodafone, por ejemplo.

Tarifas de DIGI no SMART (sin fibra propia):

300 Mb por 25 euros

1 Gb por 30 euros

Contrata fibra de DIGI (no SMART) desde este enlace.

Datos ilimitados más baratos

Por otro lado, tenemos las mejoras en sus planes móviles de GB sin fin. La compañía ofrece datos ilimitados en una línea, pero también en paquetes de 2 o 3 líneas, pensadas para compartir entre 2 o 3 personas. Las tres modalidades han mejorado sus precios. Además, lo han hecho tanto contratando datos ilimitados de forma independiente (solo esa tarifa) como junto a fibra.

Así se abaratan los datos ilimitados de DIGI:

1 línea de datos ilimitados independiente (solo contrato móvil): pasa de 12 a 10 euros al mes

1 línea de datos ilimitados junto a fibra (cualquier velocidad): pasa de 10 a 8 euros al mes

2 líneas de datos ilimitados independientes (solo contrato móvil): pasa de 10 a 8 euros al mes

2 líneas de datos ilimitados junto a fibra (cualquier velocidad): pasa de 8 a 6 euros al mes

3 líneas de datos ilimitados independientes (solo contrato móvil): pasa de 8 a 6 euros al mes

3 líneas de datos ilimitados junto a fibra (cualquier velocidad): pasa de 6 a 5 euros al mes

Contrata datos móviles de DIGI desde este enlace.

Además, quienes tengan la tarifa de 150 GB por 8 euros al mes pasarán a tener datos ilimitados al mismo precio. Lo mismo les sucede a quienes tienen la de 100 GB sin fibra por 10 euros, que pasan a disfrutar de datos ilimitados sin aumento de coste.