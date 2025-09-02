MásOrange elimina su operadora Vigin Telco y la sustituye por SIMple Telco: todo sigue igual, menos el nombre

MásOrange sustituirá Virgin Telco con SIMple Telco. La decisión supone el cierre definitivo de la marca Virgin, que hasta ahora formaba parte del grupo, y el traspaso automático de todos sus clientes a la nueva marca. Los usuarios que hasta hoy pertenecían a Virgin no tendrán que realizar ninguna gestión: sus contratos, tarifas y condiciones permanecen intactos, aunque a partir de ahora verán la nueva identidad en la web y en las comunicaciones de la empresa.

Todo apunta a que SIMple Telco es solo una forma que tiene MasOrange de mantener a sus clientes de Virgin Telco, porque no existe la opción de contratar tarifas en su web, aunque los ya clientes pueden contratar nuevos servicios. Esto podría significar que la nueva marca simplemente busca asegurar a sus clientes que sus condiciones permanecerán iguales mediante una nueva entidad.

Adiós Virgin, hola SIMple

Virgin Telco llegó a España como una apuesta dentro de la antigua Euskaltel en 2020, que posteriormente fue adquirida por el grupo MásMóvil en 2021 y finalmente se integró en MásOrange tras la fusión de MásMóvil con Orange de 2024. Sin embargo, el uso de la marca Virgin podría suponer un coste adicional en forma de regalías a la multinacional británica, lo que restaría eficiencia a largo plazo.

La solución ha sido la creación de SIMple Telco, una enseña propia de MásOrange que hereda los clientes de Virgin. A efectos prácticos, el cambio es más estético que operativo, porque la web de Virgin se encuentra inaccesible y solo funciona simpletelco.es. Si accedemos a ella, comprobaremos que la nueva compañía tiene un logotipo con colores y estilo muy similares, además de que en su sección Ayuda enfatiza el cambio de Virgin Telco a Simple Telco.

Inicio de SIMple Telco SIMple Telco

Sección Ayuda en la web de SIMple Telco SIMple Telco

"No habrá cambios en los productos que tienes contratados, seguirán igual que antes" se indica en dicha sección. En ella, también se detalla que seguirán proporcionandoa sus clientes y que lacon la nueva marca es la misma que mediante Virgin Telco por teléfono (900 840 280) o WhatsApp (605 490 446).

Lo único que cambia es la aplicación móvil desde la que acceder a la gestión del servicio. La app de Virgin Telco ya no se encuentra operativa, tal y como se aprecia en su portal de Play Store y App Store, ahora sus clientes deben descargar la app SIMple, disponible tanto en Android como en iPhone. También pueden gestionar su servicio mediante el Área privada de SIMple.

Con la creación de SIMple Telco, MásOrange cierra definitivamente la etapa de Virgin en España y refuerza su estrategia multimarcas bajo un paraguas propio. Para los usuarios, el cambio apenas tendrá impacto en su día a día, mientras que para el grupo supone una manera de simplificar su catálogo y optimizar costes.