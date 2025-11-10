Dónde ver en streaming 'Ahora me ves' y su secuela antes de ir al cine a ver 'Ahora me ves 3'

Todavía no hemos visto la tercera entrega de la famosa saga de robos, ilusionismo, acción y una pizca de comedia Ahora me ves, algo que sucederá este viernes 14 de noviembre, y ya tenemos confirmada una cuarta parte por parte de Lionsgate. Pero eso es irnos demasiado adelante en el tiempo.

Como es probable que estemos pensando acudir este fin de semana a nuestra sala de confianza a ver de nuevo a los carismáticos Cuatro Jinetes, interpretados por Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco y Lizzy Caplan, junto al agente del FBI interpretado por Mark Ruffalo, qué mejor que repasar antes las dos entregas anteriores, que además están disponibles en streaming.

De ilusión también se vive, y no mal

La primera película, Ahora me ves, de 2013, supuso una de las grandes sorpresas del cine comercial de aquel año. Dirigida por Louis Leterrier, combinaba el espectáculo visual de los grandes trucos de magia con un ritmo propio del cine de robos y persecuciones, recordándonos a obras como Ocean's Eleven o The Italian Job.

La historia seguía a un grupo de magos que, bajo el nombre de los Cuatro Jinetes, realizaban espectáculos en directo en los que robaban bancos a distancia para repartir el dinero entre el público. Detrás de ellos se encontraba un complejo plan que mezclaba venganza, justicia y manipulación a gran escala.

Tres años después llegó Ahora me ves 2, dirigida en esta ocasión por Jon M. Chu. La secuela mantuvo la mezcla de acción, humor y giros imposibles, llevando a los Jinetes por todo el globo y enfrentándolos a un nuevo enemigo interpretado por Daniel Radcliffe. La película amplió el universo de la primera entrega y añadió nuevas capas al misterio en torno a la sociedad secreta conocida como El Ojo.

Aunque la crítica no encontró tan acertada esta continuación, el público respondió una vez más con entusiasmo y la cinta volvió a triunfar en taquilla, consolidando la saga como una de las más singulares dentro del cine de entretenimiento contemporáneo.

Dónde ver la saga 'Ahora me ves' en streaming

Si queremos refrescar la memoria antes del estreno de Ahora me ves 3, ambas películas están disponibles en streaming en Movistar Plus+, incluidas con la suscripción.

También pueden verse en Prime Video mediante el canal Lionsgate+, que cuesta 4,99 euros al mes, aunque dispone de un periodo de prueba gratuito de siete días, ideal para volver a disfrutar de los trucos, las ilusiones y los giros imposibles de los Jinetes antes de su esperada vuelta a los cines.