Elon Musk estará contento: Netflix cancela su programa de citas queer tras solo dos temporadas

Elon Musk no ha ocultado nunca sus críticas hacia Netflix por, según él, imponer su agenda woke a los niños, publicando recientemente un llamamiento para que sus seguidores y usuarios de X cancelen sus cuentas. Hoy, el magnate de Tesla y X tiene un nuevo motivo para mostrar satisfacción: Netflix ha decidido no renovar el reality El ultimátum: Amor queer, que se queda en solo dos temporadas.

El programa formaba parte de la franquiciaEl ultimátum, creada por Chris Coelen y producida por Kinetic Content, responsable también de El amor es ciego y Married at First Sight (no disponible en España). El formato original, El ultimátum: Casarse o dejarlo, se estrenó en abril de 2022 y continúa en marcha, ya con una cuarta temporada confirmada para este mismo año.

Era todo o nada

La variante queer llegó en 2023 con un planteamiento idéntico al de su predecesor, aunque con un giro inclusivo: los protagonistas eran parejas formadas por mujeres y personas no binarias. La mecánica era la misma: en cada pareja, una de las partes quería casarse y la otra no estaba segura.

La solución pasaba por una drástica separación inicial y la entrada en un "matrimonio de prueba" con alguien de otra pareja durante varias semanas. Al final, cada participante debía decidir si daba el paso definitivo con su pareja original, apostaba por su nueva relación o prefería quedarse en solitario.

Los números hablan

La primera temporada de El ultimátum: Amor queer se estrenó en mayo de 2024 y logró colarse durante dos semanas en el Top 10 global de Netflix. La segunda entrega, disponible desde junio de este año y presentada por la actriz JoAnna Garcia Swisher (Sweet Magnolias), no consiguió el mismo impacto: no apareció en el Top 10 mundial y apenas entró en las listas de cinco países, un rendimiento claramente inferior al esperado por la plataforma.

La decisión de Netflix ha sido clara: El ultimátum: Amor queerno regresará para una tercera temporada. Desde la compañía, sin embargo, aseguran estar "extremadamente orgullosos" del trabajo de productores, presentadora, participantes y equipo técnico. También recuerdan que en su catálogo seguirán presentes producciones con talento y tramas LGBTQ+, como la próxima serie Reclutas o la película Heartstopper Forever, continuación del exitoso fenómeno juvenil.