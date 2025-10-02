'Peaky Blinders' tendrá una nueva serie en forma de secuela, además de la película

Por orden de los Peaky Blinders y de Netflix, la saga de los Shelby no ha terminado. BBC y Netflix han confirmado el encargo de dos temporadas de una secuela televisiva ambientada en 1953, con guion de su creador Steven Knight.

La historia nos llevará a un Birmingham que, tras ser duramente bombardeado en la Segunda Guerra Mundial, trata de levantarse sobre el acero y el hormigón, en plena reconstrucción. En ese escenario, el control de la ciudad se convertirá en una lucha de dimensiones casi míticas con los Shelby en el centro de la violencia.

El anuncio llega después de múltiples declaraciones de Knight en las que aseguraba que Peaky Blinders no concluiría con la sexta temporada de la serie original ni con la futura película, actualmente en postproducción y cuyo estreno se espera para el próximo año. De hecho, esta nueva ficción televisiva continuará a partir de los acontecimientos de ese largometraje, del que todavía no se conocen detalles concretos sobre la trama.

Nombres conocidos, al menos detrás de las cámaras

La producción correrá a cargo de Kudos, compañía responsable de la recienteLa casa Guinness, y Garrison Drama, la compañía vinculada a la serie desde sus inicios. Como productores ejecutivos estarán el propio Knight y Cillian Murphy, protagonista de las seis temporadas originales y que ahora se implica detrás de las cámaras.

La sinopsis oficial describe un nuevo tiempo de oportunidades y peligros, con la reconstrucción de Birmingham como escenario de ambiciones desmedidas. Knight lo ha resumido así: "Los Shelby han tomado el volante y será un viaje infernal".

Desde la BBC, su directora de drama Lindsay Salt ha subrayado que se trata de un regreso "épico" para una de las series más queridas de la cadena, mientras que desde Netflix aseguran que no hay mejor narrador contemporáneo que Steven Knight.

Universo Shelby

Peaky Blinders, estrenada en 2013, se convirtió en un fenómeno mundial y ganó el BAFTA a mejor drama con su cuarta temporada. Más de una década después, la serie amplía su universo con nuevos miembros en esta gran familia y mantiene vivo el interés de los seguidores. Mientras tanto, todos seguimos a la espera del estreno de la película que servirá de puente entre la historia original y este nuevo capítulo.