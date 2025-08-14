Esta es la única marca que ha conseguido plantar cara a Samsung en la venta de móviles plegables en Europa

El mercado de los smartphones plegables en Europa ha sido, desde sus inicios en 2022, un feudo privado de Samsung. La compañía llegó a ostentar una cuota de mercado del 98%, una cifra que demostraba un dominio aplastante y sin apenas oposición. Pero el panorama ha cambiado radicalmente en los últimos meses. Según un nuevo informe de la prestigiosa consultora Counterpoint, la llegada de nuevos competidores ha hecho tambalearse al gigante, y una marca en particular ha destacado por encima de todas las demás: HONOR.

La irrupción de HONOR en el segmento de los plegables ha sido tan potente que ha conseguido que la cuota de mercado de Samsung se desplome del 98% al 73%. Un mordisco gigantesco que demuestra el calibre de la propuesta de la compañía china.

Un crecimiento del 377% que rompe el monopolio

El asalto de HONOR al mercado europeo comenzó con el Magic Vs, pero ha sido el Magic V3 el que de verdad ha cambiado las reglas del juego, gracias a su diseño ultradelgado, su durabilidad y unas especificaciones de cámara y batería de primer nivel.

El resultado de esta apuesta ha sido un espectacular crecimiento en ventas de un 377% en lo que va de año, lo que ha catapultado a HONOR a la segunda posición del ranking de ventas de plegables en Europa. Mientras tanto, Samsung, a pesar de seguir siendo el líder, ha visto su crecimiento frenado a un modesto 10%.

Aunque otros fabricantes como Google, OnePlus o Tecno también han contribuido a erosionar el monopolio de Samsung, ha sido HONOR la única que ha demostrado tener la capacidad de competir de tú a tú con el gigante surcoreano en el segmento de los plegables de gran formato.

La batalla, lejos de terminar, no ha hecho más que empezar. Mientras Samsung intenta recuperar el terreno perdido con su último lanzamiento, el Galaxy Z Fold7, HONOR ya prepara su siguiente golpe sobre la mesa con el lanzamiento del Magic V5 el próximo 28 de agosto.

Y por si la competencia no fuera ya lo suficientemente feroz, el informe de Counterpoint recuerda que el año que viene se espera la llegada de un nuevo y temible jugador a este tablero: Apple, que ya está trabajando en su primer dispositivo plegable y que, sin duda, volverá a cambiar las reglas del juego. La guerra por el trono de los plegables está más interesante que nunca.