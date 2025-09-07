Con este sencillo truco para tu móvil Xiaomi mejorarás la autonomía de tu terminal sin instalar nada

Un hecho que no se puede discutir es que, a medida que va pasando el tiempo, la autonomía de tu móvil va menguando debido a la degradación de su batería. Esto es algo que solo se puede solucionar del todo realizando un cambio de batería o directamente renovando tu terminal con otro más nuevo.

Pero si no quieres gastar dinero en una batería o en un teléfono nuevo y tienes un terminal de Xiaomi, vas a poder paliar los efectos de la pérdida de autonomía utilizando una serie de funcionalidades de HyperOS, la última versión de la capa de software de la marca para sus dispositivos con Android.

Así, si hace unas semanas te desvelamos un sencillo truco para ahorrar batería y eliminar la publicidad de tu Xiaomi, hoy te venimos a descubrir una función oculta de HyperOS que te permitirá mejorar la autonomía de tu móvil sin necesidad de instalar ninguna aplicación de terceros ni desinstalar ninguna de las apps que tienes descargadas.

Reduce el consumo de tu Xiaomi controlando que apps se ejecutan en segundo plano

Entre las causas que provocan un mayor consumo de batería en cualquier móvil Android, incluidos los de Xiaomi, se encuentra la costumbre que tenemos de acumular aplicaciones abiertas en segundo plano, muchas de las cuales se están ejecutando innecesariamente, ya que no las usamos a diario.

Esto provoca que todos los días, tengamos abiertas una serie de apps en nuestro smartphone Xiaomi que están consumiendo una gran cantidad de energía sin aportarnos ninguna utilidad, porque normalmente son aplicaciones que usamos muy de vez en cuando.

Pero no te preocupes, porque HyperOS esconde un ajuste secreto que te va a permitir escoger que aplicaciones quieres que se ejecuten en segundo plano y cuáles puede cerrar automáticamente el sistema de ahorro de energía de tu Xiaomi, Redmi o POCO.

Para configurar que aplicaciones pueden ejecutarse en segundo plano en tu móvil Xiaomi y cuáles deben quedar inactivas mientras no las uses, tan solo debes seguir estos sencillos pasos:

Accede al panel de Ajustes de tu Xiaomi

Entra en la sección Aplicaciones

Pulsa en el botón Autoinicio en segundo plano que tiene un icono con unos interruptores de color blanco sobre un fondo verde

En la parte superior de la siguiente ventana se muestran las aplicaciones que se pueden ejecutar en segundo plano constantemente

Toca en el conmutador que está a la derecha de cada una de estas apps para que dejen de estar activas en segundo plano o añade otras desde el listado inferior clicando en dicho botón

Lógicamente, cuantas menos aplicaciones permitas que se ejecuten en segundo plano de forma constante, más mejorará tu autonomía y más batería ahorrarás a lo largo de un ciclo de uso, por lo que te recomendamos que solo dejes activas las apps de las cuales no quieres perderte notificaciones en tiempo real como, por ejemplo, WhatsApp, Telegram, tus redes sociales favoritas y tus clientes de e-mail y calendario..