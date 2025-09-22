La familia Murdoch, magnates de las noticias, podrían ser los futuros dueños de TikTok

La Administración Trump ha avanzado considerablemente en las negociaciones para que TikTok continúe su actividad en Estados Unidos. Si la semana pasada se conocía la firme intención de conformar un consorcio que se hiciera con el control del 80% de la compañía en el país como primer e imprescindible paso, ahora surgen nuevos nombres que podrían ligarse a dicha operación.

Al menos así será a tenor de unas declaraciones a Fox News el domingo, en las que Donald Trump mencionó que Rupert Murdoch y su hijo Lachlan “probablemente” estarían implicados en el acuerdo para que el control de TikTok en suelo estadounidense esté en unas manos "seguras" a ojos del presidente de los Estados Unidos.

Los detalles del acuerdo de desinversión de TikTok

En unas palabras en las que no había atisbo de mantener ninguna información en secreto, Trump apuntó en su intervención a dos de las principales figuras de uno de los clanes más importantes en el mundo de la comunicación como futuros miembros del grupo que se hará con el poder de TikTok:

Un hombre llamado Lachlan está involucrado, Lachlan Murdoch… Rupert [Murdoch] probablemente estará en el grupo, creo que estarán en el grupo”

Aunque Trump no detalló si las inversiones serían personales o corporativas, Deadline confirmó, tras sus declaraciones, que Fox Corp, propietaria de Fox News y dirigida por Lachlan Murdoch, estaría en conversaciones para unirse al grupo de inversores que respaldará la escisión de las operaciones estadounidenses de TikTok, actualmente propiedad de ByteDance.

De confirmarse su unión al grupo de inversores, los Murdoch se sumarían a la participación de Larry Ellison, presidente ejecutivo de Oracle y que ya había sido apuntada por diversas fuentes la pasada semana, y Michael Dell, CEO de Dell Technologies.

El objetivo de Trump, más cerca

Unas declaraciones que reafirman la línea de las efectuadas por otros actores conocedores del estado de las negociaciones, como la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Leavitt había confirmado previamente en Fox News el sábado que se había alcanzado un acuerdo —aunque aún no firmado— para que las operaciones de TikTok en EE. UU. pasaran a tener una propiedad mayoritariamente estadounidense.

Según Bloomberg, Leavitt afirmó que los inversores estadounidenses ocuparían seis de los siete asientos del consejo de administración y que el algoritmo de la aplicación de vídeo de formato corto estaría bajo control estadounidense mediante una escisión de la app propia para suelo estadounidense, como se lleva apuntando desde hace meses. Se espera que el acuerdo se firme en los próximos días.

Tal como informan desde Techcrunch, Bloomberg también reportó que un alto funcionario de la Casa Blanca indicó que los nuevos inversores en TikTok incluirán a Andreessen Horowitz y la firma de capital privado Silver Lake Management. Oracle sería el responsable de la seguridad y protección de la aplicación y se prevé que ByteDance conserve menos del 20% de la empresa escindida, lo que representa el cambio de propiedad deseado por Estados Unidos.

En este contexto, cabe recordar que una ley federal aprobada el año pasado preveía la prohibición de TikTok en enero, poco antes del retorno de Trump a la Casa Blanca, lo que provocó que la aplicación dejara de funcionar brevemente en Estados Unidos. Sin embargo, el presidente Trump extendió repetidamente el plazo para que ByteDance vendiera la aplicación a nuevos propietarios. El viernes, Trump anunció que el presidente chino Xi Jinping había aprobado el acuerdo, y TikTok emitió un comunicado agradeciendo a ambos líderes por sus esfuerzos en preservar TikTok en el país.

Finalmente, la compañía aseguró que "ByteDance trabajará de acuerdo con las leyes aplicables para garantizar que TikTok siga estando disponible para los usuarios estadounidenses a través de TikTok EE. UU.", lo que subraya la importancia de este acuerdo comercial transnacional.