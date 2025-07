Se fueron sin avisar y nadie sabe por qué: la serie más impactante está en streaming (y es del creador de 'Lost')

Después del terremoto cultural que supuso Lost, muchos pensaron que Damon Lindelof volvería con otro rompecabezas imposible, pero no fue así. Su nueva propuesta, basada en la novela de Tom Perrotta, no promete grandes revelaciones ni respuestas definitivas: es una historia sobre la incertidumbre, la fe y lo que sucede cuando el 2% de la población desaparece sin motivo alguno.

Un buen gancho para comenzar una serie, sin duda, aunque al principio no fue muy bien recibida: hasta ser considerada una de las mejores series de HBO, tuvo que dividir a la crítica en su primera temporada y cautivar al público en las dos siguientes. Hoy, presume de más de un 90% de aceptación en la web de reseñas de Rotten Tomatoes, además de una sólida nota tanto en FilmAffinity (7,5/10) como en IMDb (8,4/10). No es solo un dato: es el reconocimiento de que estamos ante una obra maestra que marcó un antes y un después en la televisión.

Lo peor no es la pérdida, sino lo que viene después

La trama arranca con un evento inexplicable: un 14 de octubre cualquiera, el 2% de la población mundial se esfuma de la faz de la Tierra sin dejar rastro. Eso son 140 millones de personas desaparecidas, y nadie sabe por qué: no hay pistas, mensajes divinos ni teorías científicas que arrojen luz a este extraño suceso. Tres años después, el mundo sigue intentando entenderlo, y ahí es donde comienza todo: siguiendo a los que quedaron atrás, quienes tratan de recomponer una vida que ya no encaja. Entre ellos está Kevin Garvey (Justin Theroux), jefe de policía en Mapleton, un pueblo de Nueva York, que lidia con el caos público y su propia tormenta personal a la vez.

También tenemos a Nora Durst (Carrie Coon), quien perdió a toda su familia, y al reverendo Matt Jaminson, entre otros personajes, explorando cómo los supervivientes tratan de hallar sentido y reconstruir sus vidas después de una pérdida tan súbita como inexplicable. ¿Lo mejor de todo? Que las reglas cambian en cada temporada, aunque sigamos los personajes principales se mantengan: pasamos de la comunidad rota de Mapleton a Miracle, un pueblo de Texas donde nadie desapareció, una promesa que atrae a miles de personas, y deja como traca final Australia, en una última entrega cargada de misticismo.

Disponible en el catálogo de Max y Movistar Plus+, la serie en cuestión tiene 28 capítulos (de unos 60 minutos cada uno) repartidos en tres temporadas. ¿Todavía no sabes de cuál hablamos? Toma nota, porque 'The Leftovers' quizás no te de muchas respuestas, pero te deja preguntas difíciles de olvidar. Y eso, en los tiempos que corren, es oro puro.