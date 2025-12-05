Gemini 'Deep Think' llega para romper las barreras del pensamiento profundo, pero también para hacer más grande la brecha entre usuarios de pago

La expectación que existe en torno a la inteligencia artificial y los diferentes modelos ha vivido altibajos a lo largo del año 2025. Lanzamientos que prometían ser rompedores y se han quedado a medio camino, compañías percibiendo grandes cantidades en rondas de inversión para sus proyectos, rumores de burbuja y llegadas de modelos tras meses de rumores que han supuesto lo que puede ser un antes y un después en el sector.

Es el caso de Gemini 3, el modelos más destacado y poderoso de Google hasta la fecha, que hizo su aparición oficial el pasado 18 de noviembre. El listón, habida cuenta de los rumores que poblaron redes sociales y sitios especializados las semanas previas, estaba colocado a una altura digna de Mondo Duplantis y el retorno y las valoraciones por parte de los usuarios han dado la razón a la compañía de Mountain View.

En el momento del lanzamiento, Google informó de que el modo ‘Deep Think’ de Gemini 3, un modo de pensamiento profundo con mejores capacidades de razonamiento a través de pensamiento paralelo, tendría que esperar unas fechas hasta su llegada. Una fase que ha terminado con el anuncio de Google pero que vuelve a poner de manifiesto que las grandes compañías tienen claro que su línea de negocio para hacer rentables los modelos más avanzados pasa por hacerlos exclusivos de quienes optan por el plan de pago más elevado.

Pasar por caja para contar con lo mejor

El motivo de la demora en contar con ‘Deep Think’ en el momento de lanzamiento de la familia Gemini 3 es que se encontraba en fase de evaluaciones de seguridad por parte de los probadores de la compañía, que, no obstante, informó que estaría “a disposición de los suscriptores de Google AI Ultra en las próximas semanas”. Efectivamente así ha sido, pero con ese matiz fundamental y que lo excluye del alcance de muchos usuarios: la suscripción Google AI Ultra para poder acceder a él tiene un coste de 274,99 euros mensuales.

Ni siquiera los usuarios de la versión AI Pro de Google tendrán acceso al nuevo modo de razonamiento profundo, a pesar de que hablamos de una suscripción que supera los 21 euros mensuales (21,99 euros).

Google, que ya había comenzado con las restricciones de Gemini 3 Pro para las consultas de los usuarios básicos debido a la saturación de sus servidores y la consiguiente disminución de calidad de servicio, parece tener claro que su camino pasa por dirigir a los usuarios hacia una suscripción. Y si se quiere lo mejor, y ‘Deep Think’ apunta a serlo al menos en la compañía de la gran G, habrá que pasar por caja y asumir un desembolso notable mes a mes.

Las mejoras con el 'modo profundo' de Google

Y es que ‘Deep Think’ de Google llega con la promesa de una gran mejora en sus posibilidades de razonamiento y comprensión multimodal, además de esa capacidad de explorar varias hipótesis de forma simultánea para arrojar la respuesta más completa. Cualidades que le han valido una medalla de oro en la Olimpíada Internacional de Matemáticas de este año y en las Finales Mundiales del Concurso Internacional de Programación Universitaria y que ahora espera que le sirva para convencer a los usuarios de que los cerca de 275 euros mensuales de la suscripción de Google AI Ultra merecen la pena y son amortizables.

Aquellos que cuenten con el plan de pago más elevado de Google pueden ya disfrutar y evaluar el modo ‘Deep Think’. Basta con seleccionar dicho modo en la barra de indicaciones y Gemini 3 Pro en el selector de modelos. La experiencia de los usuarios será la que dicte sentencia, aunque muchos se quedarán fuera de esa opción de ejercer como jurado por cuestiones de accesibilidad económica.