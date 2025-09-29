Gerard Butler vuelve a enfrentarse al fin del mundo en la segunda parte de 'Greenland': tráiler y fecha

Tampoco demasiado, pero de vez en cuando sí que echamos de menos el cine de catástrofes que amenazan con destruir de un plumazo nuestro planeta el cual estuvo tan de moda durante los años noventa y los dos mil. Uno de los últimos ejemplos que recogió con fuerza esa tradición fue Greenland: El último refugio, estrenada en 2020, con Gerard Butler y Morena Baccarin como protagonistas.

Ahora, tras varios rumores y mucha expectación, ya tenemos tráiler y fecha de estreno de su secuela: Greenland 2: Migration, que ya sabemos llegará a los cines el 9 de enero de 2026, aunque por ahora esa fecha aplica a territorio norteamericano.

Butler y el fin del mundo

La primera película, dirigida por Ric Roman Waugh, se centraba en la llegada del cometa Clarke a la Tierra y en el desesperado intento de la familia Garrity por sobrevivir en un mundo al borde de la extinción.

Con un enfoque algo más íntimo y menos grandilocuente que otros títulos del género, la cinta consiguió hacerse un hueco en plena pandemia, recaudando más de 53 millones de dólares en mercados internacionales y convirtiéndose en un éxito en plataformas de streaming, como Prime Video.

Viaje forzoso

En esta segunda parte, la acción se sitúa cinco años después del impacto del cometa que devastó gran parte del planeta. Los Garrity , John (Gerard Butler), su esposa Allison (Morena Baccarin) y su hijo Nathan, ahora interpretado por Roman Griffin Davis, se han refugiado en un búnker en Groenlandia.

Sin embargo, la aparente seguridad de la vida bajo tierra pronto se convierte en insostenible, y la familia se ve obligada a abandonar su refugio para iniciar una peligrosa travesía por una Europa devastada y radiactiva en busca de un nuevo hogar.

Nuevas caras

Greenland 2: Migration cuenta de nuevo con la dirección de Ric Roman Waugh y con un guion firmado por Chris Sparling, creador de la historia original, junto a Mitchell LaFortune. Al reparto principal se suman Amber Rose Revah, Sophie Thompson, Trond Fausa Aurvåg y William Abadie. La producción corre a cargo de Anton, Thunder Road Pictures (responsables de la saga John Wick) y la propia compañía de Butler, G-BASE.