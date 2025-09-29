La secuela de 'La red social' se queda sin una de las grandes estrellas de la primera parte

En 2010 llegó a los cines La red social, la película de David Fincher con guion de Aaron Sorkin que narraba los inicios de Facebook y la compleja personalidad de su fundador, Mark Zuckerberg. Con Jesse Eisenberg al frente del reparto y acompañado por Andrew Garfieldy Justin Timberlake, el filme se convirtió en una de las cintas más influyentes de la década.

Quince años después, la historia tendrá continuación. Sony y Aaron Sorkin, que esta vez se encargará también de la dirección, preparan La red social 2, cuyo título oficial será The Social Reckoning. La cinta llegará a los cines el 9 de octubre de 2026 y pondrá el foco en las revelaciones de la ingeniera Frances Haugen, que en 2021 filtró miles de documentos internos de la compañía y destapó las prácticas más oscuras de la red social.

Reparto confirmado

Como también se ha desvelado recientemente aunque ya sospechábamos, Mikey Madison dará vida a Haugen, mientras que Jeremy Allen White interpretará al periodista del Wall Street Journal Jeff Horwitz, responsable de publicar la serie de artículos conocidos como Los archivos de Facebook. Por su parte, Jeremy Strong asumirá el papel de Zuckerberg, sustituyendo a Eisenberg.

Sin embargo, uno de los nombres más recordados de la primera entrega no regresará. Andrew Garfield, que dio vida a Eduardo Saverin, cofundador de Facebook y amigo de Zuckerberg en sus años universitarios, ha descartado volver a ponerse en la piel del personaje. En una entrevista concedida a IndieWire durante el Festival de Nueva York, el actor fue rotundo: "No, no. Eduardo está en Singapur pasándoselo bien".

Y de hecho, es verdad

La ausencia de Garfield supone la renuncia a uno de los personajes más carismáticos de la cinta original. Su enfrentamiento con Zuckerberg fue clave en la trama y dejó algunas de las escenas más memorables, incluido el famoso monólogo en el que reprochaba a su socio la traición que le apartó de la compañía. En la vida real, Saverin se trasladó a Singapur en 2009, donde fundó la firma de capital riesgo B Capital y llegó a convertirse en la persona más rica del país.