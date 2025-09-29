HBO Max se adelanta a Halloween con una serie y más de una quincena de películas de auténtico miedo

Ya estamos casi en el mes del terror, pues aunque Halloween se celebre un único día, lo cierto es que su cada vez mayor aceptación, y que nos hace falta poco para lanzarnos a la calle a festejar lo que sea, ha hecho que octubre sea considerado ya como el mes más "escalofriante" del año.

Una ocasión que las productoras y distribuidoras de cine llevan tiempo aprovechando, algo de lo que han tomado buena nota las diversas plataformas de streaming que pueblan nuestras pantallas, con HBO Max destacando en esta ocasión por la cantidad de películas de terror que nos dejará ver de aquí a unos días, y también una serie muy esperada.

Miedo de cine

Respecto a los filmes que nos pondrán los pelos de punta, nada más comenzar el mes estaremos disfrutando ya de una saga con solera (su primera entrega es del 2000) que este mismo año ha tenido una nueva entrega que también podemos ver en HBO Max en exclusiva. Nos referimos a Destino final, cuyas 5 primeras películas se sumarán al catálogo de la plataforma este mismo 1 de octubre.

Solo dos días después, el 3 de octubre, será el turno de uno de los mayores éxitos del terror moderno: It y su secuela It: Capítulo 2, basadas en la célebre novela de Stephen King y que convirtieron a Pennywise en un icono para toda una nueva generación.

La semana se completa el 4 de octubre con el regreso de Freddy Krueger en varias de sus pesadillas más conocidas. HBO Max incorporará Pesadilla en Elm Street junto a sus cuatro primeras secuelas y el rebootPesadilla en Elm Street (El origen). Una oportunidad única para redescubrir a uno de los grandes villanos del cine de terror.

Finalmente, a mediados de mes, el 15 de octubre, llegará una dosis de terror con tintes cómicos gracias a Scary Movie 2 y Scary Movie 3, mientras que los fans del slasher clásico podrán volver a ver Scream 2 y Scream 3.

Y una serie que contará el origen del terror

El gran broche de oro llegará el 26 de octubre con el estreno de It: Bienvenidos a Derry, nueva serie original ambientada en el universo de Stephen King.

Desarrollada por Andy y Barbara Muschietti, responsables de las dos películas recientes de It, junto a Jason Fuchs, la ficción expandirá el trasfondo de la novela y mostrará cómo se gestó el mal que asola la ciudad de Derry. El propio Andy Muschietti dirige varios de los episodios.