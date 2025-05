La gran amenaza del exCEO de Google: "El 40% de los empleos mundiales se automatizarán"

El panorama que se abre ante el avance de la inteligencia artificial resulta complejo de dibujar, si bien hay ciertas vertientes que se dan por seguras. Una de ellas es la necesidad de adaptar el tejido industrial y laboral a la nueva tecnología para que su impacto en la sociedad sea fácil de absorber.

No obstante, son varias las voces que apuntan al potencial riesgo que supone para determinadas profesiones la capacidad con la que se está dotando a la inteligencia artificial. Entre ellos encontramos a Sam Altman y su advertencia acerca del número de empleos que podrían destruirse en España.

La IA desplazará casi la mitad del trabajo humano

En la misma línea se pronunció Kai-Fu Lee, quien fuera presidente de Google China entre los años 2005 y 2009. En una entrevista concedida al programa ’60 minutes’ de la cadena estadounidense CBS News en 2019, el científico e ingeniero nacido en Pekín alertó de la necesidad de que los trabajadores actuales logren adaptarse a los cambios que traerá la inteligencia artificial.

Para Kai-Fu Lee puso un horizonte temporal sobre la mesa y una previsión: el 40% de los empleos en todo el mundo van a ser desplazados en un plazo que puede oscilar entre los 15 y los 25 años. Sobre ello también se posicionó, aunque con tintes incluso más pesimistas, el hombre más rico del planeta, Elon Musk.

Por su parte, el exCEO de Google en su división de China apuntaba a estas profesiones como las primeras en las que se hará notar la presencia de la IA y que serían las que más expuestas quedarán ante su desarrollo:

“Básicamente, los choferes, los conductores de camiones, cualquiera que conduzca para ganarse la vida. Y muchos trabajos que parecen un poco complejos: chef o camarero, muchas cosas se automatizarán. Tendremos tiendas automatizadas, restaurantes automatizados…”

Pese a lo poco halagüeñas que sonaban las palabras de Kai-Fu Lee, éste quiso dejar una pequeña ventana abierta a la esperanza al reconocer que la humanidad ha sido capaz de responder de forma satisfactoria ante otros envites tecnológicos que pusieron en entredicho el trabajo orgánico: “La sabiduría humana siempre supera estas revoluciones tecnológicas. La invención de la máquina de vapor, la máquina de coser y la electricidad han desplazado empleos. Y lo hemos superado”, destacó Lee.

La capacidad de adaptación de las personas resultará fundamental ante el horizonte que se augura con la llegada de la inteligencia artificial, si bien esa posibilidad de moldear los conocimientos a lo requerido en el futuro deberá ser mucho más ágil en opinión de Kai-Fu Lee, toda vez que la velocidad de desarrollo de la inteligencia artificial ha crecido mucho en los últimos años.

No obstante, el antiguo presidente de Google China también hizo hincapié en algo que las máquinas no podrán replicar, a su juicio, de los humanos: los sentimientos. Y es que para Kai-Fu Lee “el amor y la compasión no se pueden explicar con redes neuronales ni algoritmos computacionales”.