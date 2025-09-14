La gran novedad estrella del iPhone 17 Pro Max de la que casi nadie habla y todos necesitan

Apple ha presentado su nueva generación de teléfonos móviles en un evento especial que la firma quiso iniciar con un emotivo homenaje a Steve Jobs a través de una de sus célebres frases:

"Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works."

La ideología sobre el diseño de producto de Steve Jobs fue uno de los principales factores del éxito de Apple mientras ejercía como CEO de la firma californiana y ha guiado la evolución de muchos de sus dispositivos de electrónica. Tras su fallecimiento, su legado sigue vivo. Y el diseño del nuevo iPhone 17 Pro Max es una buena muestra de ello.

El nuevo iPhone 17 Pro Max y la novedad de diseño que ha pasado más desapercibida

iPhone 17 Pro. Apple.

Apple ha dotado a sus dos nuevos modelos iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max de una serie de novedades de hardware de alto calibre acompañadas por interesantes cambios de diseño tanto a nivel de apariencia como dentro de su propia estructura interna.

De hecho, la firma estadounidense ha reemplazado el chasis de titanio aeroespacial presente en generaciones previas por una estructura de aluminio que facilita una mejor organización de los componentes de hardware para aumentar el tamaño y, consecuentemente, la capacidad de la batería del terminal; así como otras innovaciones tecnológicas.

Pero el iPhone 17 Pro Max y su hermano pequeño ofrecen mucho más que eso. Los dos modelos iPhone 17 Pro incorporan un nuevo sistema de refrigeración basado en una cámara de vapor que se encarga de disipar el calor con mucha más eficiencia y, además, una gran novedad estrella de la que casi nadie está hablando, la tecnología Ceramic Shield 2.

La protección Ceramic Shield 2 ofrece un gran blindaje al dispositivo Apple

La tecnología de protección de pantalla de Ceramic Shield 2 está diseñada por Corning, creadores de la tecnología Gorilla Glass presente en teléfonos móviles como el Galaxy S25 Edge y se encarga de minimizar el impacto de arañazos, golpes y rozaduras sobre el cristal de la pantalla. Según Apple, la protección Ceramic Shield 2 brinda el triple de resistencia que el vidrio Ceramic Shield tradicional que le precedía.

Además, este año los modelos iPhone 17 Pro y el iPhone Airtambién vienen equipados con Ceramic Shield en la parte trasera. Esta novedad marcará la diferencia para muchos consumidores que maldecirían al cielo —a todos nos ha pasado en algún momento de nuestras vidas— al ver un pequeño arañazo en la pantalla de su nuevo y flamante teléfono después de haberlo cuidado como si fuera oro en paño.

Apple

Los buques insignia de la línea iPhone 17 mejoran a las generaciones anteriores con un potente procesador A19 Pro de alto rendimiento con una CPU de 6 núcleos y una GPU de también de 6 núcleos. Incorporan un chip C1X con soporte para Wi-Fi 7 y Bluetooth 6, y un chip N1 para mejorar la transferencia de datos y la eficiencia de funciones como AirDrop o "Punto de conexión". Otra de las grandes novedades del iPhone 17 Pro y del iPhone 17 Pro Max reside en un fascinante rediseño de su módulo trasero de cámaras.

No cabe duda de que la tecnología Ceramic Shield 2 y el vidrio Ceramic Shield de la parte trasera cambiarán las reglas del juego y salvarán a millones de usuarios de un buen disgusto. Una gran innovación tecnológica que ha pasado muy desapercibida y que hace su entrada en escena para que cuando se te caiga el iPhone al suelo puedas decir aquello de "tranquilo, es un iPhone".