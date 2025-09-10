Tecnología
Cómo mejora el iPhone 17 Pro a los iPhone 15 Pro y 16 Pro
Comparamos los tope de gama de Apple, en sus variantes Pro y Pro Max, de las tres últimas generaciones
Tras la presentación en el evento Awe Dropping de ayer, ya conocemos los nuevos smartphones tope de gama que Apple tiene para los próximos 12 meses. Los iPhone 17 Pro y Pro Max sustituyen a los 16 Pro y Pro Max que ya han sido, junto con otros dispositivos, descatalogados de su tienda. Si tienes un iPhone de hace tres o más años y planeas actualizarte a esta generación, notarás un salto importante en tecnología y prestaciones. Pero si lo haces desde la generación del año pasado o la anterior, no será tanto, aunque hay novedades atractivas. En este artículo vamos a repasar cuáles y qué mejoras encontrará alguien que venga de un iPhone 15 o 16 Pro/Max.
A diferencia del iPhone 17, que mantiene el diseño introducido con el iPhone 16, los iPhone 17 Pro/Pro Max han sido rediseñados. En lugar de marcos de titanio, estos móviles usan ahora una carcasa unibody de aleación de aluminio con cristal cerámico (Ceramic Shield 2) en la parte delantera y trasera.
Apple afirma que las nuevas aleaciones son más ligeras y resistentes que los marcos de titanio de los iPhone 16 Pro y 15 Pro, al contrario de lo que afirmaba sobre el cambio de aluminio a titanio tres generaciones atrás. El módulo de cámara también es un factor importante en este rediseño. Los iPhone 17 Pro incorporan una especie de ‘meseta’, al estilo de los Pixel 10, que las contiene junto con otros componentes del sistema.
Las pantallas se mantienen prácticamente igual que las de los iPhone 16 y 15 Pro -en este último, eran un poco más pequeñas que en los Pro posteriores-. Presentan las mismas características, a excepción del brillo máximo que ahora alcanza los 3.000 nits en exteriores frente a los 2.000 nits anteriores.
Apple también ha aumentado el almacenamiento base de 128 GB a 256 GB, actualizado el procesador del A18 Pro al A19 Pro, con el mismo número de núcleos de CPU y GPU pero más rápidos, e introducido el nuevo chip Apple N1 para Wi-Fi 7 y Bluetooth 6.
El nuevo sistema de cámaras cuenta con un conjunto de tres sensores Fusion de 48 MP cada uno, con hasta 8x de zoom ópticoy grabación de vídeo ProRes con soporte Genlock. Además, la cámara frontal estrena un sensor cuadrado de 18 MP y compatibilidad con la nueva funcionalidad Center Stage, lo que permite tomar retratos o fotos horizontales independientemente de cómo se esté sujetando el iPhone. Gracias a la IA -y esta fue una de las pocas referencias que hubo en la presentación-, el móvil puede ampliar el campo de visión cuando detecta a otra persona en el encuadre. Otras novedades para la cámara frontal incluyen Dual Capture (grabar con dos cámaras a la vez), Center Stage para videollamadas y grabación de vídeo ultraestabilizada.
Por último, Apple ha equipado a sus smartphones Pro con baterías más grandes que prometen hasta 33 horas de reproducción de vídeo (39 horas en el Pro Max) y carga más rápida con un cargador de 40 W (hasta el 50 % en solo 20 minutos en lugar de 30 minutos como antes).
Comparativa de especificaciones
En la siguiente tabla puedes comparar las características de los diferentes modelos.
|Especificación
|iPhone 17 Pro / Pro Max
|iPhone 16 Pro / Pro Max
|iPhone 15 Pro / Pro Max
|Pantalla
|Chasis
|CPU / GPU / IA
|RAM
|12 GB
|8 GB
|8 GB
|Almacenamiento
|128 / 256 / 512 GB · 1 TB
|128 / 256 / 512 GB · 1 TB
|Cámaras traseras
|Vídeo
|Cámara frontal
|Conectividad
|Batería
|Puertos y carga
|Colores
|Naranja cósmico · Azul profundo · Plata
|Titanio negro · titanio blanco · titanio natural · titanio desierto
|Titanio natural · titanio azul · titanio blanco · titanio negro
|Precio (España)
|Descatalogado
|Descatalogado
Las principales novedades de los iPhone 17 Pro y 17 Pro Max
Resumiendo, los principales cambios que trae el iPhone 17 Pro/Max sobre sus predecesores son:
- Pantalla más brillante, hasta 3.000 nits en exteriores.
- Carcasa unibody de aluminio con cristal cerámico en lugar de marcos de titanio.
- Nuevo chip A19 Pro con chip N1 para Wi-Fi 7 y Bluetooth 6, más el módem C1X con mayor rendimiento y eficiencia.
- Configuración base de 256 GB, con opción de hasta 2 TB en el iPhone 17 Pro Max.
- Conjunto de triple cámara Fusion de 48 MP cada una con Dual Capture, ProRes RAW, Apple Log 2 y soporte Genlock.
- Nueva cámara frontal de 18 MP con sensor cuadrado y compatibilidad con Center Stage.
- Bluetooth 6.
- Baterías más grandes con carga más rápida.
