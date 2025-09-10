Cómo mejora el iPhone 17 Pro a los iPhone 15 Pro y 16 Pro

Tras la presentación en el evento Awe Dropping de ayer, ya conocemos los nuevos smartphones tope de gama que Apple tiene para los próximos 12 meses. Los iPhone 17 Pro y Pro Max sustituyen a los 16 Pro y Pro Max que ya han sido, junto con otros dispositivos, descatalogados de su tienda. Si tienes un iPhone de hace tres o más años y planeas actualizarte a esta generación, notarás un salto importante en tecnología y prestaciones. Pero si lo haces desde la generación del año pasado o la anterior, no será tanto, aunque hay novedades atractivas. En este artículo vamos a repasar cuáles y qué mejoras encontrará alguien que venga de un iPhone 15 o 16 Pro/Max.

A diferencia del iPhone 17, que mantiene el diseño introducido con el iPhone 16, los iPhone 17 Pro/Pro Max han sido rediseñados. En lugar de marcos de titanio, estos móviles usan ahora una carcasa unibody de aleación de aluminio con cristal cerámico (Ceramic Shield 2) en la parte delantera y trasera.

Apple afirma que las nuevas aleaciones son más ligeras y resistentes que los marcos de titanio de los iPhone 16 Pro y 15 Pro, al contrario de lo que afirmaba sobre el cambio de aluminio a titanio tres generaciones atrás. El módulo de cámara también es un factor importante en este rediseño. Los iPhone 17 Pro incorporan una especie de ‘meseta’, al estilo de los Pixel 10, que las contiene junto con otros componentes del sistema.

Las pantallas se mantienen prácticamente igual que las de los iPhone 16 y 15 Pro -en este último, eran un poco más pequeñas que en los Pro posteriores-. Presentan las mismas características, a excepción del brillo máximo que ahora alcanza los 3.000 nits en exteriores frente a los 2.000 nits anteriores.

El iPhone 16 Pro Max en sus cuatro colores disponibles Apple

Apple también ha aumentado el almacenamiento base de 128 GB a 256 GB, actualizado el procesador del A18 Pro al A19 Pro, con el mismo número de núcleos de CPU y GPU pero más rápidos, e introducido el nuevo chip Apple N1 para Wi-Fi 7 y Bluetooth 6.

El nuevo sistema de cámaras cuenta con un conjunto de tres sensores Fusion de 48 MP cada uno, con hasta 8x de zoom ópticoy grabación de vídeo ProRes con soporte Genlock. Además, la cámara frontal estrena un sensor cuadrado de 18 MP y compatibilidad con la nueva funcionalidad Center Stage, lo que permite tomar retratos o fotos horizontales independientemente de cómo se esté sujetando el iPhone. Gracias a la IA -y esta fue una de las pocas referencias que hubo en la presentación-, el móvil puede ampliar el campo de visión cuando detecta a otra persona en el encuadre. Otras novedades para la cámara frontal incluyen Dual Capture (grabar con dos cámaras a la vez), Center Stage para videollamadas y grabación de vídeo ultraestabilizada.

iPhone 15 Pro Max de Apple Apple

Por último, Apple ha equipado a sus smartphones Pro con baterías más grandes que prometen hasta 33 horas de reproducción de vídeo (39 horas en el Pro Max) y carga más rápida con un cargador de 40 W (hasta el 50 % en solo 20 minutos en lugar de 30 minutos como antes).

Comparativa de especificaciones

En la siguiente tabla puedes comparar las características de los diferentes modelos.

iPhone 17 Pro/Max vs 16 Pro/Max vs 15 Pro/Max Especificación iPhone 17 Pro / Pro Max iPhone 16 Pro / Pro Max iPhone 15 Pro / Pro Max Pantalla 6,3" (16,0 cm) · 2622×1206

6,9" (17,5 cm) · 2868×1320

Brillo: 1000 / 1600 / 3000 nits

1 nit mín · Dynamic Island · pantalla siempre activa · 1-120 Hz 6,3" (16,0 cm) · 2622×1206

6,9" (17,5 cm) · 2868×1320

Brillo: 1000 / 1600 / 2000 nits

1 nit mín · Dynamic Island · pantalla siempre activa · 1-120 Hz 6,1" (15,5 cm) · 2556×1179

6,7" (17,0 cm) · 2796×1290

Brillo: 1000 / 1600 / 2000 nits

Dynamic Island · pantalla siempre activa · 1-120 Hz Chasis Unibody de aluminio · 206 g (Pro)

Unibody de aluminio · 233 g (Pro Max)

Action Button · Camera Control Marco de titanio · 199 g / 227 g

Action Button · Camera Control Marco de titanio · 187 g / 221 g

Action Button CPU / GPU / IA A19 Pro (6 núcleos) · GPU 6 núcleos

Neural Engine 16 núcleos · trazado de rayos por hardware A18 Pro (6 núcleos) · GPU 6 núcleos

Neural Engine 16 núcleos · trazado de rayos por hardware A17 Pro Bionic (6 núcleos) · GPU 6 núcleos

Neural Engine 16 núcleos · trazado de rayos por hardware RAM 12 GB 8 GB 8 GB Almacenamiento 256 / 512 GB · 1 TB

Pro Max: 256 / 512 GB · 1 / 2 TB 128 / 256 / 512 GB · 1 TB 128 / 256 / 512 GB · 1 TB Cámaras traseras Triple 48 MP Fusion (gran angular · ultra gran angular · tele)

Zoom óptico 0,5× / 1× / 8×

OIS por desplazamiento de sensor (2.ª gen.) · Adaptive True Tone Flash

Photonic Engine · Deep Fusion · Smart HDR 5 · Estilos fotográficos · ProRAW · macro 48 MP Fusion + 48 MP ultra gran angular + 12 MP tele

Zoom óptico 0,5× / 1× / 5×

OIS por desplazamiento de sensor (2.ª gen.) · Adaptive True Tone Flash

Photonic Engine · Deep Fusion · Smart HDR 5 · Estilos fotográficos · ProRAW · macro 48 MP gran angular + 12 MP ultra gran angular + 12 MP tele

Zoom óptico 0,5× / 1× / 2× / 5× (5× solo Pro Max)

OIS por desplazamiento de sensor (2.ª gen.) · Adaptive True Tone Flash

Photonic Engine · Deep Fusion · Smart HDR 5 · Estilos fotográficos · ProRAW · macro Vídeo Dolby Vision 4K hasta 120 fps (principal) y hasta 60 fps (ultra gran angular/tele)

Dual Capture (hasta Dolby Vision 4K a 30 fps)

ProRes RAW · Apple Log 2 · Genlock

ProRes hasta 4K120 con grabación externa · cámara lenta hasta 4K120

Grabación Log · ACES · vídeo espacial · 4K60 · macro · Modo Acción Dolby Vision 4K hasta 120 fps (principal) y hasta 60 fps (ultra gran angular/tele)

Modo Cine (profundidad reducida) 4K HDR 30 fps

ProRes hasta 4K120 con grabación externa · cámara lenta hasta 4K120

Grabación Log · ACES · vídeo espacial · 4K60 · macro · Modo Acción Dolby Vision 4K hasta 60 fps

Modo Cine 4K HDR 30 fps

ProRes hasta 4K60 con grabación externa · Grabación Log · ACES · vídeo espacial · 4K60

Macro · Modo Acción Cámara frontal 18 MP · Center Stage

Center Stage para fotos

Dual Capture

Center Stage para videollamadas

Vídeo ultra estabilizado

Photonic Engine · Smart HDR 5 · Estilos fotográficos

Modo Cine hasta 4K HDR 30 fps · Dolby Vision 4K60 12 MP

Photonic Engine · Smart HDR 5 · Estilos fotográficos

Modo Cine hasta 4K HDR 30 fps · Dolby Vision 4K60 12 MP

Photonic Engine · Smart HDR 5 · Estilos fotográficos

Modo Cine hasta 4K HDR 30 fps · Dolby Vision 4K60 Conectividad 5G (sub-6 y mmWave) · GSM/EDGE/UMTS/HSPA+

Wi-Fi 7 · UWB · Bluetooth 6

SOS de emergencia por satélite · Detección de accidentes

Thread networking 5G (sub-6 y mmWave) · GSM/EDGE/UMTS/HSPA+

Wi-Fi 7 · UWB · Bluetooth 5.3

SOS de emergencia por satélite · Detección de accidentes

Thread networking 5G (sub-6 y mmWave) · GSM/EDGE/UMTS/HSPA+

Wi-Fi 6E · UWB · Bluetooth 5.3

SOS de emergencia por satélite · Detección de accidentes

Thread networking Batería Capacidad: por confirmar

Autonomía de vídeo: 33 h (39 h Pro Max) 3582 mAh · 27 h (Pro)

4685 mAh · 33 h (Pro Max) 3274 mAh · 23 h (Pro)

4422 mAh · 29 h (Pro Max) Puertos y carga USB-C (10 Gb/s), MagSafe y Qi2

Hasta 50 % en 20 min con adaptador de 40 W

Carga inalámbrica 25 W (adaptador 30 W) USB-C (10 Gb/s), MagSafe y Qi2

Hasta 50 % en 30 min con adaptador de 20 W

Carga inalámbrica 25 W (adaptador 30 W) USB-C (10 Gb/s), MagSafe y Qi2

Hasta 50 % en 30 min con adaptador de 20 W

Carga inalámbrica 25 W (adaptador 30 W) Colores Naranja cósmico · Azul profundo · Plata Titanio negro · titanio blanco · titanio natural · titanio desierto Titanio natural · titanio azul · titanio blanco · titanio negro Precio (España) Desde 1.319 € (17 Pro 256 GB)

Desde 1.469 € (17 Pro Max 256 GB) Descatalogado Descatalogado

Las principales novedades de los iPhone 17 Pro y 17 Pro Max

Resumiendo, los principales cambios que trae el iPhone 17 Pro/Max sobre sus predecesores son: