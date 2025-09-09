El iPhone 17 Air ya está aquí: un modelo que redefine el diseño del smartphone de Apple

Era un secreto a voces y, por fin, es una realidad: Apple acaba de presentar su nuevo iPhone 17 Air en su evento especial. Se ha hablado muchísimo sobre este modelo por lo que representa y, finalmente, ya lo sabemos todo sobre él. El iPhone 17 Air cambia por completo el diseño al que estábamos acostumbrados, con unos bordes ultradelgados de poco más de 5 mm y un nuevo módulo de cámaras con una sola lente.

Este modelo no llega como sustituto del Plus, que desaparece tras muchos años en el catálogo. El iPhone 17 Air es un nuevo integrante de la familia que comparte características con los demás, pero conserva su propia esencia. A continuación, te contamos todas sus especificaciones, precio y fecha de lanzamiento.

Nuevo iPhone 17 Air: estas son todas sus novedades

Vale, es cierto que suena a exageración, pero el nuevo iPhone Air es realmente ultrafino. Hablamos de solo 5,6 milímetros de grosor, frente a los 7,8 mm de un iPhone 16. El peso todavía está por confirmar, aunque ya sabemos que entra en el podio de los iPhone más ligeros de la historia.

Lo sorprendente es que, con ese grosor, monta un panel OLED LTPO de 6,5 pulgadas. Se sitúa justo en medio: ni tan compacto como los iPhone 17 y 17 Pro (6,3”) ni tan grande como el iPhone 17 Pro Max (6,9”). Y lo mejor: presume de 120 Hz de tasa de refresco.

En cuanto a opciones, el iPhone Air llega en negro, plata, azul y dorado. Pero no es solo cuestión de colores: Apple insiste en que es el iPhone más resistente de la historia, gracias a su cuerpo de titanio y a un Ceramic Shield mejorado que protege la pantalla.

Las entrañas del iPhone 17 Air tampoco se quedan atrás

Otro de los grandes alardes del iPhone Air está en su interior. En lugar de reciclar un chip antiguo, Apple ha apostado por incluir el A19 Pro, prácticamente idéntico al de los iPhone 17 Pro y 17 Pro Max. La única diferencia es que pierde un núcleo de GPU, algo que, en la práctica, no debería notarse demasiado. Hablamos de la tercera generación fabricada por TSMC en 3 nanómetros, con 6 núcleos de CPU y 5 de GPU.

En cuanto a memoria, aunque Apple todavía no lo ha confirmado, todo apunta a que traerá 12 GB integrados, la cifra más alta jamás vista en un iPhone y que comparte con los modelos ‘Pro’. Además, estrena el chip C1X, evolución del modem C1, que promete duplicar la velocidad de la conectividad 5G. Este se complementa con el nuevo chip N1, encargado de gestionar el Wi-Fi 7 y el Bluetooth.

Una sola cámara, pero qué cámara

La cámara principal del iPhone Air es la misma que la del iPhone 17: un sensor de 48 megapíxeles. Apple asegura que este sensor permite hacer fotos con un zoom digital que se acerca bastante a la experiencia de un teleobjetivo, aunque, lógicamente, no llega a serlo.

En la parte frontal encontramos una cámara de 18 megapíxeles, pensada para selfies y videollamadas. La novedad aquí es la incorporación de Center Stage, que adapta el encuadre automáticamente para mantenerte siempre en el centro de la imagen.

Un dispositivo que también cumple en batería

Para conseguir ese grosor tan reducido, Apple ha tenido que recortar en algunos componentes internos y la batería no ha sido la excepción. El nuevo iPhone Air integra una batería de alrededor de 3.000 mAh, suficiente para ofrecer una autonomía de hasta 22 horas de reproducción de vídeo.

Precio y disponibilidad del iPhone 17 Air

Como es habitual, el iPhone 17 Air no estará disponible a partir de hoy, sino que se tendrá que reservar este viernes y se lanzará el próximo 19 de septiembre al mercado. Sus colores son azul cielo, dorado claro, blanco nube y negro espacial y así quedan sus configuraciones: