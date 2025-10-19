La película que inspiró a 'Matrix' tiene también a Keanu Reeves como protagonista y puede verse gratis

Ya lo dijo Laurence Fishburne, y además no hace demasiado: "No hay película de acción o ciencia ficción posterior a Matrix que no haya sido influida por ella", y razón no le falta, pero tampoco es menos cierto que Matrix bebe y mucho de obras anteriores, como de Ghost in the Shell o también de una obra que tiene al mismo actor protagonista entre su reparto.

Estrenada en 1995, cuatro años antes de que nos metiéramos de lleno en el mundo de las máquinas de la creación de las hermanas Wachowski, pudimos ver Johnny Mnemonic, que aunque no sea la mejor cinta del género, sí que es absolutamente recomendable para todos los que gusten de ver temas relacionados con la informático y con la inteligencia artificial; sí, hace ya 30 años.

Vela gratis

Hoy la película puede verse gratis en Rakuten TV, tanto en su versión doblada al castellano como en inglés, aunque sin subtítulos disponibles. Una oportunidad ideal para comprobar cómo, antes de elegir la píldora roja, Keanu Reeves ya exploraba los límites entre la mente humana y el código binario.

Memoria, IA y acción

Basada en un relato corto de William Gibson, considerado el padre del ciberpunk y autor de Neuromante, Johnny Mnemonic está dirigida por Robert Longo y protagonizada por un joven Keanu Reeves que daba sus primeros pasos en el género de ciencia ficción antes de convertirse en Neo.

En el reparto le acompañan Dina Meyer, Takeshi Kitano, Ice-T, Henry Rollins y Dolph Lundgren, en una mezcla de estilos y tonos que hoy puede parecer extravagante, pero que en su momento sentó las bases estéticas y temáticas de lo que vendría poco después con Matrix.

La historia nos sitúa en un futuro distópico en el que la información se ha convertido en el bien más valioso del planeta. Reeves interpreta a Johnny, un mensajero que transporta datos confidenciales directamente en su cerebro gracias a un implante cibernético.

Pero su último encargo, de 320 gigabytes (una barbaridad para la época), excede su capacidad mental y pone en peligro su vida, mientras corporaciones, hackers y asesinos intentan hacerse con la información que lleva dentro.