'The Walking Dead: Daryl Dixon' nos prepara para la temporada 4 con un vídeo detrás de las cámaras desde España

El pasado 12 de octubre, el spin-off de The Walking Deadmás querido de todos los lanzados hasta la fecha, The Walking Dead: Daryl Dixon, protagonizado por Norman Reedus como Daryl Dixon y Melissa McBride como Carol Peletier, alcanzaba el penúltimo episodio de su tercera temporada, con el último programado para estrenarse este domingo día 19.

Una historia que concluirá con la ya anunciada temporada 4, que además será más larga de lo habitual, contando con 8 episodios en lugar de los 6 habituales hasta ahora, y que ya ha comenzado a rodarse en España.

Durante la reciente presencia de la serie en la Comic Con de Nueva York, AMC ofreció a los seguidores un adelanto doble: por un lado, un extracto del episodio final de la temporada 3; por otro, un breve vídeo detrás de las cámaras de la producción de la temporada 4.

Primero, el final de la tercera temporada

El clip correspondiente al episodio final presenta a Daryl y Carol en una escena de relativa calma en una playa, en un momento íntimo y revelador. Ahí Daryl confiesa que siente la necesidad constante de huir, de no permanecer en un lugar, ni siquiera cuando regrese a casa. Sus palabras reflejan un temor profundo: el de que, aunque lo logren, él no tenga nada a lo que llamar hogar.

Después, la temporada 4 y última

En paralelo, la Comic Con desveló un breve vídeo tras las cámaras de la próxima temporada, mostrando a Reedus y McBride en localizaciones españolas, junto al equipo técnico local. En el clip, ambos saludan al público y expresan optimismo: McBride afirma que "va a ser incluso mejor que la temporada 3" y Reedus celebra que en estos nuevos episodios van a "arrasar".

Las localizaciones españolas han sido recurrentes durante la tercera temporada (Galicia, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana), y se espera que la cuarta temporada mantenga ese vínculo con el territorio español en rodaje y ambientación.