El invento que nadie esperaba: embalajes que funcionan como pantallas inteligentes

Hace tiempo que el papel parecía condenado a ser solo usado como un soporte para escribir, imprimir o envolver.

Pero en la Universidad Purdue han decidido darle una segunda vida y han creado un papel que no se moja, no se mancha y, además, puede convertirse en un teclado.

Sí, es decir, una libreta que funciona como un piano o un embalaje que se firma pasando el dedo.

El papel y la ropa se vuelven tecnología invisible

La magia está en la energía triboeléctrica, esa que se genera cuando dos materiales se tocan y se separan.

Aquí, cada presión sobre el papel produce electricidad sin baterías, ni cables: basta con el movimiento de tu mano.

Los investigadores han logrado imprimir circuitos sobre este papel especial sin que la tinta se emborrone, y el resultado es un soporte que parece normal… hasta que lo tocas.

Imagina recibir un paquete y firmarlo directamente sobre el cartón oabrir una libreta y tocar unas teclas dibujadas que suenan como un piano.

El futuro de los objetos cotidianos podría estar en convertirlos en interfaces invisibles, sin pantallas ni botones.

Y el papel inteligente es solo el principio, y es que este mismo efecto triboeléctrico está detrás de otra idea sorprendente: unos calcetines inteligentes. Sí, esos regalos aburridos de Navidad ahora pueden convertirse en dispositivos que hablan de ti.

Un equipo de investigadores ha diseñado calcetines capaces de reconocer cómo caminas y qué movimientos haces.

Combinados con inteligencia artificial y conexión IoT, pueden identificar hasta cinco tipos de movimiento con casi un 97 % de precisión, y todo esto lo hacen con muy poca energía y a un coste de fabricación bajo.

Por ahora son prototipos, pero es posible que más pronto que tarde tengamos ropa que cuida, que no solo te viste, sino que también te protege.

Lo que antes era papel y ropa común empieza a convertirse en tecnología invisible, y es que objetos que ya forman parte de tu vida diaria, de repente, se transforman en aliados digitales.

Quizá el futuro no consista en tener más pantallas, sino en que las cosas que ya usas cada día, una libreta, un paquete, unos calcetines, se conviertan en herramientas inteligentes que te acompañan y te ayuden sin que apenas lo notes.