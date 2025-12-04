Las cifras de ventas del iPhone 17 han catapultado a Apple a lo más alto en un mercado que se asfixia por subsistir

Han pasado casi cuatro meses desde la estelar irrupción en el mercado de la línea iPhone 17 de Apple y, por lo que parece ser, los nuevos teléfonos móviles de la firma californiana han impulsado las cifras de ventas globales del sector. La gama de productos iPhone 17 está siendo un éxito, aunque no todo son buenas noticias para Apple, su revolucionario iPhone Air con diseño ultrafino está padeciendo estragos para seguir el ritmo de ventas de sus hermanos coetáneos.

Un reciente estudio llevado a cabo por la prestigiosa firma analítica IDC demuestra que las cifras de ventas del iPhone 17, del iPhone 17 Pro y del iPhone 17 Pro Max están elevando el plano internacional de ventas de smartphones. En otras palabras, Apple ha evitado una calamitosa caída en picado en la comercialización global de ventas de smartphones.

Estas han sido las cifras de ventas de smartphones en 2025, según IDC

El mercado de la telefonía móvil ha estado asfixiándose durante más de cinco años consecutivos debido a la falta de innovación y la baja demanda por parte de los consumidores. Sin embargo, este año 2025, las cifras de ventas podrían terminar con números positivos gracias, en su mayor medida, al auge de las ventas de productos iPhone.

Según los últimos datos recogidos por IDC, Apple ha vendido un total de 247,4 millones de unidades de iPhone a lo largo de 2025. Unas cifras que representarían un crecimiento del 6,1 % en las ventas anuales de la firma californiana con respecto al año anterior.

Apple apuntó que sus previsiones sugieren que sus ingresos deberían crecer entre un 10 % y un 12 % con respecto a 2024.

Cifras de ventas de smartphones en 2025 por sistema operativo, IDC IDC

Por otra parte, las cifras globales de venta de smartphones siguen de capa caída. Los números se han elevado un 1,5 % con la contribución de la última generación de modelos de iPhone, los cuales salieron a la venta en septiembre de 2025. El mercado de smartphones Android ha acogido la bienvenida de un escueto 0,4 % de crecimiento con respecto a las cifras del año pasado.

Desde IDC han argumentado el éxito de ventas de la línea iPhone 17 con la enorme demanda en China, EEUU y algunas regiones de Europa Occidental:

Este éxito se repite en todas las regiones, incluyendo EEUU y Europa Occidental, que previamente habían experimentado una desaceleración. Este año no solo será un período récord para Apple en términos de envíos, sino también en valor, que se prevé que supere los 261.000 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 7,2 % en 2025.

No obstante, las previsiones de IDC de cara a las ventas globales de smartphones en 2026 es muy negativa. Creen que será uno de los peores años para Apple y auguran una caída del 0,9 % con respecto a este año.