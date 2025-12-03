Ni ChatGPT se libra de los anuncios: OpenAI se está preparando para introducirlos en la aplicación

En un mundo donde la publicidad bombardea todo aquello sobre lo que pasamos, un nuevo agente parece haberse subido al barco para sacar tajada de los anuncios. No se sabe si ahora cuando le preguntas a ChatGPT por qué te duele el dedo gordo del pie, este te recomendará una crema para los juanetes, pero puede ser que te intente colar algún tipo de patrocinio.

Bromas a parte, esta parece ser la conclusión extraída por Tibor Blahom, un ingeniero de software que analizó el código de una versión experimental de la aplicación del chatbot. Blahom marcó una docena de líneas de código de la última versión beta de la aplicación de ChatGPT para Android, 1.2025.329, denominada 'anuncios destacados', con cadenas que hacen referencia a cosas que suenan comerciales como 'anuncio de búsqueda', 'carrusel de anuncios de búsqueda' y 'contenido de bazar'.

Todo parece ser otra señal de que OpenAI está preparando el terreno para aprovechar los millones de usuarios que tiene,sacando tajada con la publicidad. Esto llega en medio de la creciente presión a la que está sometida la empresa para demostrar que puede obtener beneficios, mientras sus gastos, al igual que otros gastos de capital IA, siguen aumentando más de lo que generan sus suscripciones.

Los ejecutivos de OpenAI comienzan a dejar pistas sobre el tema

Hasta este momento, ChatGPT se ha caracterizado por ofrecer una experiencia libre de publicidad, lo que lo ha convertido en un atractivo frente a otras plataformas llenas de anuncios. La dirección de OpenAI se ha mostrado evasiva al ser preguntada sobre la publicidad. El pasado mes de diciembre, la directora financiera, Sarah Friar, declaró al Financial Times que la compañía, ahora valorada en alrededor de medio billón de dólares, estaba explorando un modelo publicitario, pero luego se retractóal afirmar que "no había planes activos para desarrollar la publicidad".

Su CEO, Sam Altman, había señalado anteriormente que la combinación de inteligencia artificial y publicidad es "preocupante" y que solo se consideraría como último recurso. Sin embargo, los últimos movimientos de la compañía muestran que no descartan esta opción, siempre que se integre de manera cuidadosa y sin afectar de mala manera a la experiencia del usuario.

Altman afirmó no estar "totalmente en contra" de la publicidad, que era algo que esperaba "probar en algún momento", y elogió el modelo publicitario de Instagram (un modelo, que para el que no lo sepa, bombardea publicidad prácticamente tras ver cada story).

Un panorama poco esperanzador para el usuarios

Pese a las declaraciones de Friar sobre el tema, por ejemplo, el Financial Times informó que OpenAI estaba captando a los mejores talentos publicitarios de sus rivales como Google y Meta, mientras publicaba listados de trabajos relacionados con la publicidad en LinkedIn.

En cualquier caso, OpenAI no sería la única en seguir este camino. Google lleva más de un año mostrandocontenido patrocinado en sus Vistas Generales de IA. Perplexity también ha estado experimentando con anuncios desde el año pasado, al igual que Chai, la plataforma complementaria de IA respaldada por Google.

Si finalmente se implementan, los anuncios podrían aparecer únicamente para los usuarios de la versión gratuita, mientras que aquellos que cuenten con suscripción de pago continuarían disfrutando de una experiencia libre de publicidad. Es probable que la integración sea discreta, a través de resultados patrocinados o carruseles de contenido, en lugar de interrupciones invasivas dentro de la conversación. No obstante, todos estos detalles aún están por confirmarse.