Descubren cuatro capas secretas en el centro de la memoria del cerebro: así podrían explicar fallos y enfermedades

La memoria no es un cajón cerrado, sino un entramado fino y dinámico que, poco a poco, la ciencia empieza a cartografiar, por lo que en los últimos años los avances en imagen molecular y en análisis de datos han permitido ver el cerebro con una resolución que antes parecía ciencia ficción: mapas genéticos, cortes en 3D y atlas celulares que revelan cómo se organizan neuronas y circuitos. Esos progresos están cambiando nuestra forma de entender por qué recordamos unas cosas y olvidamos otras, y por qué ciertas enfermedades dañan la memoria de manera tan selectiva.

Ahora, un equipo del Stevens INI (USC), en EE UU, ha dado un paso más al utilizar imágenes de ARN de alta resolución, lo que les ha llevado a descubrir que la famosa región CA1 del hipocampo, clave para aprender, navegar y recordar, no es homogénea, sino que está estratificada en cuatro “franjas” celulares continuas. Asimismo, cada franja agrupa tipos neuronales con firmas moleculares distintas y se desplaza y varía de grosor a lo largo del hipocampo, lo que explica por qué distintas porciones de CA1 parecen especializarse en funciones diferentes.

Este hallazgo encaja con otras líneas recientes: mapas cerebrales más detallados, estudios que señalan subregiones vulnerables en Alzheimer y trabajos que vinculan tipos celulares concretos con síndromes neurológicos. La novedad aquí es la claridad y la escala del mapa, más de 58.000 neuronas analizadas y cientos de miles de moléculas de ARN registradas, que permiten ver esas capas como capas geológicas: finas, continuas y con un patrón reconocible a lo largo del tejido.

Las “franjas” ocultas del hipocampo explican por qué una misma lesión o enfermedad puede producir efectos muy distintos según el punto exacto de CA1 que afecte, puesto que si una capa concreta es la más afectada en una zona, el impacto funcional será distinto al de otra zona donde otra capa domina. Lo cual abre vías claras para localizar qué tipos neuronales son más vulnerables en Alzheimer, epilepsia u otros trastornos y, en el futuro, diseñar terapias mucho más dirigidas.

Un atlas celular para entender la memoria y la enfermedad

Para revelar esta arquitectura, los autores combinaron RNAscope, una técnica que permite ver ARN molécula a molécula, con microscopía de alta resolución y análisis 3D. El resultado: cuatro bandas celulares con firmas genéticas propias que se repiten a lo largo del CA1 pero cambian su grosor y posición, como franjas que se desplazan, un patrón que reconcila observaciones previas que parecían contradictorias (¿mosaico o gradiente?) y ofrece una explicación estructural para diferencias conductuales y de vulnerabilidad regional.

Según lo publicado por SciTechDaily, los investigadores han puesto sus datos en un atlas público, con visualizaciones 3D accesibles vía herramientas de realidad aumentada, de modo que otros grupos puedan explorar exactamente qué genes marcan cada capa y cómo se distribuyen. Ahora bien, puesto que patrones parecidos se observan en primates y humanos, el hallazgo no es solo curioso en ratones: es un punto de partida robusto para estudios translacionales.

La implicación práctica es directa: si sabemos qué capas y qué tipos neuronales sostienen determinados aspectos de la memoria, podremos monitorizarlos mejor en procesos neurodegenerativos, orientar biopsias o biomarcadores, e incluso pensar en estrategias terapéuticas que protejan o restauren poblaciones celulares concretas. En resumen, desvelar la microarquitectura del CA1 nos da palancas nuevas para prevenir y tratar el deterioro de la memoria.