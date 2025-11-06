iOS 26.2 revela la existencia de Apple Creator Studio, el posible nuevo servicio de la compañía

Esta semana se han lanzado la versión oficial de iOS 26.1 y la primera beta de iOS 26.2, ambas con interesantes novedades. Sin embargo, esta última también ha llegado con un curioso indicio en su código: una referencia a Apple Creator Studio, una línea que podría estar relacionada con el lanzamiento de un nuevo servicio por parte de la compañía.

La verdadera razón por la que se ha hecho eco esta línea de código hallada en la beta de iOS 26.2 no es otra que la posible llegada de cuatro nuevas aplicaciones profesionales al iPad: MainStage, Pixelmator Pro, Motion y Compressor. Estas apps ya están disponibles en el Mac y se unirían a Final Cut Pro y Logic Pro para iPad.

Una nueva suscripción que podría estar asociada a aplicaciones profesionales

Concepto de Apple Creator Studio Difoosion

Se especula con la posibilidad de que Apple Creator Studio sea un bundle de aplicaciones profesionales. Actualmente, Final Cut Pro y Logic Pro pueden usarse en los iPad compatibles mediante una suscripción mensual o anual, mientras que en el Mac se adquieren con un único pago. Las apps mencionadas, que podrían llegar al iPad pronto, son complementos tanto para Final Cut Pro como para Logic Pro, excepto Pixelmator Pro, que es una aplicación de edición fotográfica.

En lugar de pagar todas las aplicaciones por separado, podrían unirse en un pack que permitiera pagar una única suscripción por todas ellas, un método más sensato y beneficioso para quienes las utilicen. Al fin y al cabo, todas están relacionadas, excepto Pixelmator Pro, que podría pasar a ser gratuita si tenemos en cuenta que Apple adquirió la herramienta hace unos meses y ahora es de su propiedad.

Dado que la referencia se ha encontrado en el código de la beta de iOS 26.2, es muy posible que Apple Creator Studio sea una realidad el próximo mes de diciembre, coincidiendo con el lanzamiento oficial de esta versión, tal y como anunció Apple en el comunicado sobre la llegada de la Traducción en Tiempo Real de los AirPods para los usuarios de la Unión Europea.

Apple podría repetir la jugada de Apple One con el Apple Creator Studio, aunque de forma diferente. En lugar de ofrecer varios servicios —como Apple Music, Apple TV, Apple Arcade o Apple Fitness+—, podría ofrecer una serie de aplicaciones para el iPad que también pudieran usarse en el Mac por un mismo precio. Sería una gran alternativa a comprarlas por separado, sobre todo en el Mac, donde Final Cut Pro cuesta 349 euros.

Otra posibilidad sería ofrecer este paquete de aplicaciones por un único pago, aunque es menos probable. La división de servicios de Apple no deja de crecer y esta nueva suscripción podría contribuir a aumentar los beneficios. Sea como fuere, no hay nada confirmado y tendremos que esperar a que la compañía se pronuncie.