El iPhone 17 Air será el gran protagonista del próximo Apple Event: estas serían todas sus novedades

El iPhone 17 Air será una de las grandes novedades del próximo evento de Apple. Este nuevo modelo llegaría para sustituir al modelo Plus, que pasaría a mejor vida y para sentar las bases del próximo gran dispositivo de la compañía: el iPhone plegable. Este modelo destacará por varias cosas, pero su detalle diferenciador sería su diseño ultrafino.

Con este movimiento, Apple busca conquistar a quienes priorizan ligereza y diseño por encima de todo. El iPhone 17 Air será una apuesta clara por la portabilidad, con un formato mucho más cómodo en mano y pensado para diferenciarse de los modelos Pro y del resto de la gama.

Novedades del iPhone 17 Air

Apple está lista para dar un nuevo giro en el diseño del iPhone. En apenas unos días, conoceremos oficialmente el iPhone 17 Air, un modelo que promete convertirse en un punto de inflexión dentro de la gama. No hablamos de una simple evolución, sino de un rediseño profundo que podría marcar una era similar a la del iPhone X en 2017.

El evento especial de Apple, bautizado como “Awe Dropping”, será el escenario donde se presente este dispositivo que apunta a redefinir lo que significa un smartphone ultrafino. Y es que el 17 Air no solo busca ser potente, sino también el iPhone más ligero y portátil de la compañía. El primer paso antes de lanzar el iPhone plegable en 2026.

El gran reclamo del iPhone 17 Air será su grosor: apenas 5,5 mm en su punto más delgado. Esto lo convierte en el iPhone más fino de la historia, con 2 mm menos que el iPhone 16. Además, su peso rondará los 145 gramos, ofreciendo una comodidad inédita en los últimos años. Para lograrlo, Apple apuesta por un marco híbrido de titanio y aluminio, reduciendo el uso de vidrio y mejorando la resistencia. Llegará en cuatro colores: negro, blanco, dorado claro y azul claro, este último inspirado en el MacBook Air con chip M4.

El iPhone 17 Air incluirá un panel LTPO OLED de 6,6 pulgadas firmado por Samsung. La calidad de imagen sube un nivel respecto a la generación pasada gracias a un brillo un 30% superior, ProMotion a 120 Hz y animaciones mucho más fluidas. Eso sí, los rumores indican que no contaría con tasa de refresco de 1 Hz, lo que dejaría fuera la función Always-On Display. Otro cambio interesante sería un Dynamic Island más estilizado.

En sus entrañas, el 17 Air estrenará el chip A19, con posibilidad de que se trate de una variante A19 Pro. Contará con 12 GB de RAM y mejoras en la refrigeración mediante cámara de vapor, lo que permitirá mantener el rendimiento incluso en tareas exigentes. Todo apunta a que será un modelo preparado para juegos, multitarea y apps de próxima generación.

El diseño ultradelgado trae un sacrificio evidente: la batería. Se espera una capacidad de 2.800 mAh, lo que lo sitúa por debajo de otros modelos de la familia. Apple intentará compensarlo con mayor eficiencia en el chip, un nuevo módem C1 de bajo consumo y baterías de alta densidad, aunque la autonomía podría quedarse corta frente a los iPhone 17 Pro.

El apartado fotográfico también cambia su enfoque. El iPhone 17 Air llegará con una única cámara trasera de 48 MP, sin soporte para fotos o vídeos espaciales. En el frontal, la novedad será una cámara de 24 MP que duplicará la resolución de la generación anterior, ideal para selfies y videollamadas con más detalle.

Entre sus novedades se incluye carga inalámbrica Qi 2.2 de hasta 25W, puerto USB-C con carga rápida, Wi-Fi 7 y la eliminación de la bandeja SIM en más países. También mantendrá la compatibilidad con MagSafe y el botón de acción.

Un lanzamiento que puede marcar un antes y un después

El iPhone 17 Air se perfila como uno de los protagonistas del año. Un diseño ultrafino, materiales premium y potencia de sobra lo convierten en un modelo aspiracional. Pero su autonomía y la reducción en el número de cámaras podrían dejar dudas a los usuarios más exigentes. En apenas unos días sabremos si Apple logra repetir la revolución del iPhone X o si este Air será un experimento destinado a un público muy concreto.