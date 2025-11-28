Jensen Huang, CEO de Nvidia, dice que seguramente estés "completamente loco" si no usas la IA para hacer de todo

La inteligencia artificial cada día es usada por más gente y aquellos que no la emplean probablemente estén locos. O eso es lo que opina Jensen Huang, CEO de Nvidia, sobre todo acerca de sus empleados que todavía escriben código como antaño.

Según ha informado Fortune, en una reunión general de la pasada semana, que se celebró después de que la compañía informase de sus buenos resultados en el tercer trimestre, Huang criticó duramente a sus gerentes que todavía dicen a sus equipos que reduzcan el uso de la IA. Esta es una idea que, para él, debería poner en duda su bienestar psicológico.

"Tengo entendido que algunos directivos de Nvidia les están diciendo a sus empleados que usen menos IA", dijo Huang. "¿Estás loco? Quiero que todas las tareas que se puedan automatizar con inteligencia artificial se automaticen con inteligencia artificial", exigió. "Les prometo que tendrán trabajo que hacer".

Por el momento, todavía no hay consenso sobre si las herramientas de IA aumentan la productividad de los trabajadores, especialmente en tareas de programación. Además, hay evidencias que demuestran lo contrario. Un estudio de la organización sin fines de lucro Model Evaluation and Threat Research (METR) reveló que programadores que usaron asistentes de programación como Claude, de Anthropic, utilizaron menos de la mitad de las sugerencias de la IA, lo que los hizo un 19 % más lentos en comparación con aquellos que no lo emplearon.

La delgada línea entre apoyar a las personas o substituírlas

Sin embargo, las empresas tecnológicas están acelerando el proceso de obtener grandes cantidades de sus propios suministros. El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, afirmó que hasta el 25 % del código de la compañía se genera ahora mediante IA. La misma historia se está desarrollando en Microsoft. El director ejecutivo, Satya Nadella, afirma de forma similar que más de una cuarta parte del código de la compañía está escrito con IA.

La otra gran pregunta es qué significa la IA para los trabajos de los programadores. Los despidos en el sector tecnológico han sido brutales este año, con la previsión de despedir a unos 140.000 empleados para finales de año. Amazon está en pleno proceso de despido de miles de ingenieros, mientras que uno de sus principales ejecutivos se jacta de lo "transformadora" que es la IA y de la necesidad de innovar, en respuesta a la drástica reducción de personal.