Mark Cuban, empresario y milmillonario, revela los 2 consejos que ha dado a sus hijos para encontrar trabajo en la era de la IA

Hay una verdad bastante incómoda acerca de la IA y no es otra que esta tecnología está cambiando el mercado laboral para siempre, tal como demuestra un estudio de la consultora SignalFire que señala que los empleos "de entrada" están desapareciendo por culpa de la Inteligencia Artificial (IA) y un estudio de Microsoft que asegura que los 125.000 teleoperadores y agentes de atención al cliente de España serán sustituidos por la IA.

Pero esto no solo afecta a los puestos de trabajo básicos, ya que, recientemente, el multimillonario Mark Cuban desveló los dos consejos que les dio a sus dos hijos universitarios para ayudarles a encontrar trabajo como expertos en IA en la época actual.

Estos son los dos consejos que les dio Mark Cuban a sus hijos para conseguir un trabajo como expertos en IA

Durante el pasado All-In Summit, un evento que se celebró en Los Ángeles entre el 7 y el 9 de septiembre, tuvo lugar una entrevista conjunta en la que participaron el ex presentador de Fox News Tucker Carlson y el popular empresario e inversor estadounidense Mark Cuban.

En dicha entrevista, la cual se publicó en el canal de YouTube "All-In Podcast" recientemente y te dejamos sobre estas líneas, Cuban reveló cuáles son los dos consejos que les ha dado a sus dos hijos universitarios para ayudarles a encontrar un buen trabajo como expertos en IA.

El primer consejo de Mark Cuban a sus hijos fue más bien una advertencia, ya que les indicó que va a ser muy complicado que encuentren trabajo como expertos de IA en una gran empresa en la situación actual:

Tengo dos hijos en la universidad y lo que les digo es que si buscan trabajo en una gran empresa, no lo conseguirán

Mark Cuban, un empresario conocido por invertir en la popular serie de televisión 'Shark Tank' y por ser el antiguo propietario del equipo de la NBA, Dallas Mavericks, explicó, en la citada entrevista, que será difícil que un graduado pueda conseguir trabajo en una gran empresa como experto en IA en la actualidad, debido a que estas compañías pueden implementar la IA en sus flujos de trabajo por sí mismas y, por lo tanto, no necesitan la ayuda de un experto para llevar a cabo dicha tarea.

Por el contrario, Cuban afirma que las pequeñas y medianas empresas necesitan toda la ayuda posible de los expertos en IA y que un empleado que entienda la IA y pueda implementar agentes basados en dicha tecnología en su empresa será un gran activo para este tipo de compañías.

Las pequeñas y medianas empresas necesitan toda la ayuda que puedan obtener de los expertos en IA. Porque entrar y comprender la IA y ser capaz de implementarla en esa empresa es un gran paso adelante para ellas. Así que creo que esa es una forma en la que nos adaptaremos.

Finalmente, Mark Cuban también les aconsejó a sus dos hijos universitarios que aprovechen al máximo todos los recursos tecnológicos que tienen a su disposición en la actualidad, como, por ejemplo, la disponibilidad de diferentes chatbots de IA directamente en sus teléfonos inteligentes: