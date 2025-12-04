Meghan Markle vuelve a repartir amor y consejos en Netflix antes de lo esperado

Ya sabíamos que la duquesa de Sussexvolvería a Netflix en algún momento pues este mismo verano ella y Harry renovaron su acuerdo con la plataforma de streaming para las sucesivas producciones de Archewell Productions, la productora fundada por el príncipe de Reino Unido y Meghan Markle.

Lo que no esperábamos es que lo hiciera tan pronto y además repitiendo formato, pues Con amor, Meghan no obtuvo los mejores resultados que digamos en Netflix, aunque no es menos cierto que la ocasión, lo merece.

Navidad, una época pensada para reuniones familiares, recetas tradicionales y pequeños gestos que hacen más cálidos los días más fríos del año, sirve de punto de partida para un nuevo especial que ya está disponible en la plataforma.

Decoración y comidas navideñas

Estrenado el 3 de diciembre, Con amor, Meghan: Especial de Navidad es un nuevo capítulo de la serie en el que Meghan invita a los espectadores a entrar en su casa de Montecito para enseñar cómo prepara estas fechas tan señaladas.

El programa muestra a la duquesa organizando decoraciones, elaborando coronas navideñas y preparando comidas festivas junto a familiares y amigos. El tono vuelve a ser íntimo y doméstico, con un énfasis especial en pequeños detalles que, según explica, pueden convertir una reunión corriente en un momento especial.

En este episodio se enfrenta a tareas creativas con varios invitados y caras conocidas, entre ellas las de Naomi Osaka, Tom Colicchio, Will Guidara, Kelly Zajfen y Lindsay Roth.

También la veremos en Amazon

Además, Markle prepara por fin su regreso como actriz, aunque con matices. Amazon MGM Studios ha confirmado que participa en la película Close Personal Friends, una comedia dirigida por Jason Orley y escrita por Isaac Aptaker. El reparto incluye a Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid y Henry Golding. Aunque no se ha detallado su papel, lo más probable es que se trate de un cameo interpretándose a sí misma. Esta será su primera aparición interpretativa real desde que dejó Suits en 2017.