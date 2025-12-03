Top 10 de YouTube 2025: Netflix logra colar dos de sus series y películas exclusivas en el recap de este año

Meternos en diciembre significa resúmenes y recapitulaciones de todo lo que hemos hecho, visto o escuchado durante el resto del año y YouTube, como viene siendo habitual, ha presentado su recap 2025 el cual nos ha dejado varias sorpresas, sobre todo en lo que a búsquedas se refiere.

Hablamos del recap de la plataforma, pues el nuestro individual estará disponible muy pronto y desde él podremos consultar la más variada información relativa a nuestros hábitos y gustos de visionado, si así lo deseamos.

netflix entre los más buscados

El informe de este año vuelve a demostrar que, pese a cumplir dos décadas de vida, YouTube continúa siendo un eje central de la cultura popular. La plataforma ha detallado sus trending topics, o lo que es lo mismo, sus búsquedas más repetidas, con Netflix destacando sobre el resto.

Dos de sus contenidos originales, encabezados por la renovada fiebre de El juego del calamar tras su tercera y última temporada y el creciente universofan alrededor de Las guerreras k-pop, ambas presentes como trending topics en el resumen anual, se han colado entre los grandes fenómenos que más búsquedas han generado en YouTube a lo largo de 2025.

La plataforma de streaming domina el terreno de las series, pero ahora queda claro que también influye de forma decisiva en los temas del mayor alojamiento de vídeo del mundo.

Top 10 de YouTube

El primer gran tema del año ha sido El juego del calamar, que se mantiene como un fenómeno cultural gracias a los vídeos de creadores que han ampliado su universo: recreaciones de pruebas, reinterpretaciones de escenas y nuevas lecturas que han devuelto la serie al centro del debate online. Su presencia en el recap confirma que sigue siendo una potencia viral incluso fuera de su catálogo original.

Otro de los ejes del año han sido las experiencias de Roblox generadas por usuarios, entre ellas Grow a Garden, Dandy's World, Forsaken o Steal a Brainrot. Este grupo de creaciones demuestra que la comunidad no solo consume, sino que también impulsa fenómenos propios capaces de competir con producciones de grandes estudios.

El tercer gran tema destacado ha sido Las guerreras kpop, cuyo desarrollo viral ha convertido a su grupo ficticio, HUNTR/X, en toda una sensación dentro de YouTube. Los fans han tratado a las protagonistas como idols reales, produciendo fancams, teorías y contenidos que han multiplicado su presencia en la plataforma.

Completan la lista las creacions IA Brainrot, el comentarista político Charlie Kirk, el coleccionable Labubu, los rumores sobre Nintendo Switch 2 previos a su lanzamiento y posteriores reacciones, el juego Cookie Run: Kingdom, el anime Blue Lock (también en Netflix en Estados Unidos) y el grupo Katseye.