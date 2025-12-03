La NFL vuelve a Netflix por Navidad por partida doble: los Christmas Games se verán en streaming también en España

Puede que no sea una tradición deportiva tan arraigada como los de Acción de Gracias, que datan de hace más de cien años, pero los partidos que se disputan en el NFL Christmas Day Games, o simplemente los Christmas Games, forman ya parte del día de Navidad americano, y poco a poco van traspasando fronteras.

Y es que la NFL interesa más allá de Estados Unidos, como demostró el arrollador éxito del partido que enfrentó en España, en Madrid en el Santiago Bernabéu, a los Miami Dolphins y los Washington Commanders.

Doble duelo

Para todos aquellos que ya le hayan cogido el gusto y para quienes quieran descubrir por qué el fútbol americano mueve masas, Netflix tiene el plan perfecto una Navidad más con el regreso de esta tradición que repite por segundo año consecutivo en la plataforma y que además volverá a estar disponible en España sin necesidad de ningún añadido extra: basta con ser suscriptor.

La plataforma de vídeo en streaming emitirá en directo los dos partidos correspondientes al Christmas Day 2025, un doble enfrentamiento entre rivales divisionales de la NFC que promete convertirse en uno de los grandes eventos deportivos de las fiestas.

Quién contra quién y horario

Por un lado, los Dallas Cowboys se enfrentan a los Washington Commanders desde el Northwest Stadium de Landover (Maryland). El duelo comenzará a las 19:00 hora española. A continuación, a las 22:30 también horario peninsular español, arrancará el choque entre los Detroit Lions y los Minnesota Vikings desde el U.S. Bank Stadium de Minneapolis.

Ambos encuentros estarán producidos por CBS Sports, mientras que la NFL se encargará de todo el contenido de estudio, con previas, descansos y análisis posteriores. En cuanto a la narración, Netflix repetirá con algunas de sus voces más reconocibles, entre ellas el dúo padre-hijo Ian y Noah Eagle. También estarán Kay Adams, Drew Brees, Manti Te’o y Nate Burleson, a los que se unirán este año Michael Irvin, el corredor de los Commanders Austin Ekeler y el luchador de la WWE Seth Rollins.

La plataforma ha reforzado en los últimos años su vínculo con la NFL, algo que ya se mostró en los documentales Quarterback, con Jared Goff de los Detroit Lions, y Receptor, con Justin Jefferson y Amon-Ra St. Brown, protagonistas además en los partidos de Navidad de este año.