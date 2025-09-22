Cambios importantes en 'Chacal' de cara a su segunda temporada: nuevo guionista y menor implicación de su showrunner

La historia de El día del chacal ha demostrado ser una de las más rentables en el género del thriller de espías. Todo comenzó con la novela publicada por Frederick Forsyth en 1971, a la que poco después siguió la aclamada película homónima de Fred Zinnemann (1973), con Edward Fox en el papel de un implacable asesino a sueldo.

Décadas más tarde, en 1997, se estrenó The Jackal, una reinterpretación libre protagonizada por Bruce Willis, Richard Gere y Sidney Poitier, que, aunque muy alejada del espíritu original, volvió a poner la trama en el punto de mira del gran público.

En 2024 la historia regresó con fuerza en forma de serie de televisión. Chacal, una reinterpretación moderna desarrollada por Carnival Films para Sky y Peacock, aquí SkyShowtime, se convirtió en un auténtico fenómeno gracias al carisma de Eddie Redmayne como el asesino protagonista y Lashana Lynch en el papel de una agente del MI6 que le sigue la pista.

Una segunda temporada diferente

La producción se alzó como el mayor estreno original en la historia de Sky, con tres millones de espectadores en su primera semana, lo que no tardó en asegurarle una segunda temporada que todavía no tiene fecha de estreno, aunque en palabras del propio Redmayne podría no estar lista hasta finales de 2026 o incluso principios de 2027.

Un tiempo de espera más que prudencial en el que seguro ha influido el hecho de que Ronan Bennett, creador de la ficción y hasta ahora su showrunner, dejará de escribir los guiones debido a otros compromisos profesionales. Eso sí, continuará como productor ejecutivo, por lo que seguirá implicado en el proyecto aunque con menor peso en las labores creativas.

Para sustituirle, Carnival ha fichado a David Harrower, dramaturgo y guionista que ya trabajó para la compañía en Lockerbie, con Colin Firth, una miniserie aclamada que abordaba la investigación del atentado del vuelo Pan Am 103 en 1988 que, como la que nos ocupa, podéis ver en exclusiva en SkyShowtime en nuestro país.

Será más fiel a la novela

Gareth Neame, director ejecutivo, ha explicado recientemente que aunque la primera temporada se distanció de la trama original de Forsyth, mantuvo la esencia del duelo entre cazador y presa. Además, avanzó que en la segunda tanda de episodios aparecerán elementos de la novela que no llegaron a usarse en el primer bloque. La producción arrancará en los próximos meses, con Redmayne y Lynch confirmados para retomar sus papeles.