Por mirar el móvil demasiado tiempo: un adolescente sufre un derrame cerebral por jugar con el cuello agachado

Hay varios estudios que alertan acerca del riesgo que supone para los adolescentes usar el móvil durante muchas horas al día y una buena prueba de ello es que, en una reciente entrevista con nuestra compañera Raquel Bonilla, el doctor Javier Albares, médico especialista en Neurofisiología Clínica y autor del libro "Generación zombi" aseguró que las pantallas "frenan en seco" el neurodesarollo de los adolescentes.

Asimismo, varias investigaciones han demostrado que mirar el móvil por la noche eleva un 30% el riesgo de ansiedad y de autolesiones y que utilizar el móvil durante más de 4 horas al día puede provocar problemas de salud, como trastornos psiquiátricos, problemas del sueño y afecciones relacionadas con los ojos y los músculos, siendo las lesiones más comunes el síndrome del túnel carpiano, la tenosinovitis de Quervain y las tendinitis. Si hablamos de salud mental, los problemas más comunes asociados al uso del móvil son la ansiedad, el insomnio y el déficit de atención.

Obviamente, todo esto se agrava si hablamos de los adolescentes, ya que todavía se están formando tanto a nivel fisiológico como mental y pueden sufrir lesiones graves. Por desgracia, esto se acaba de demostrar recientemente, ya que hemos sabido que un adolescente ha sufrido un derrame cerebral por jugar con el móvil durante demasiado tiempo con el cuello agachado.

El peligro de usar el móvil en una mala postura durante muchas horas es real

Como podemos leer en el medio Times Now, Xiao Dong, un estudiante universitario de 19 años de la provincia de Fujian, tuvo un derrame cerebral tras pasar largos períodos de tiempo jugando con su teléfono móvil con el cuello inclinado hacia adelante.

Tal como explicaron los médicos que lo atendieron, al inclinarse hacia delante durante mucho tiempo para jugar con el smartphone, Dong sufrió una obstrucción del flujo sanguíneo en las arterias del cuello, la cual provocó que se formara un coágulo de sangre en las arterias espinales superiores y esto fue lo que causó el derrame cerebral.

Según varios informes de la prensa local, Xiao Dong se encuentra recuperándose en el hospital después de que se le tuvieran que realizar dos cirugías para extirpar el citado coágulo de sangre.

Debes saber que el derrame cerebral es uno de los accidentes cerebrovasculares más graves que existen y dichos accidentes ocurren cuando algo impide que el cerebro reciba suficiente flujo sanguíneo como cuando un vaso sanguíneo se rompe o se produce un sangrado en el cerebro. De hecho, los accidentes cerebrovasculares son la segunda causa de muerte en todo el mundo.

Por lo tanto, es importante que vigilemos que nuestros adolescentes usen el móvil en una postura adecuada y que intentemos limitar su tiempo de uso del smartphone usando una buena aplicación de control parental para Android como, por ejemplo, Family Link de Google o habilitando dicho control en el panel de configuración de los iPhones de nuestros menores.