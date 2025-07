«Los adolescentes están en pleno neurodesarrollo y las pantallas lo frenan en seco»

Padre de hijos adolescentes, Javier Albares es miembro de la Sociedad Española del Sueño, por lo que conoce de primera mano el grave problema de salud que se esconde detrás del uso de las pantallas. En su libro «Generación zombi» (Península, Editorial Planeta) propone soluciones para revertir la inercia y reconectar a los menores con el mundo real antes de que sea demasiado tarde.

¿Qué características están marcando a la denominada «generación zombi»?

El uso excesivo de los dispositivos digitales, fundamentalmente el smartphone, pero también las tablets o los ordenadores, que no solo están en su tiempo de ocio, sino que incluso lo tienen en el colegio, lo que puede provocar un uso compulsivo.

¿Y cómo impacta en su salud?

Hay un mayor sedentarismo, obesidad, alteraciones cardiovasculares, más tendencia a la ansiedad, baja autoestima, mayor riesgo de depresión, más ideas de autolesiones... Además, tambalea uno de los pilares de nuestra salud, que es el sueño, tanto la calidad como la cantidad.

¿Qué provoca esa falta de sueño?

Deteriora la salud física y mental y dificulta el aprendizaje, el neurodesarrollo, la capacidad de empatizar y socializar... El adolescente está en una época crucial del neurodesarrollo y las pantallas lo frenan en seco.

Si lo último que hacemos al dormir es mirar el móvil y lo primero al despertar es volverlo a mirar. ¿Eso significa que estamos enganchados?

Hasta qué hora del día utilizamos el móvil y cuánto tardamos en usarlo cuando nos despertamos son signos claros de cuál es nuestra dependencia. Si eso ocurre es seguro que tengamos un uso excesivo e incluso es probable que haya una adicción. Es lo mismo que le ocurre a alguien adicto al tabaco o al alcohol.

¿Qué otros signos sirven de alarma?

Alteraciones del comportamiento, del aprendizaje... son niños más impulsivos, más apáticos, que duermen mal y están somnolientos o hiperactivos, que tienen una desregulación emocional y de su sistema nervioso, con menos paciencia, que tienden a las rabietas y lo peor que podemos hacer es calmarlas con una pantalla. También los trastornos del aprendizaje o el bajo rendimiento en el colegio pueden ser síntomas de que hay un problema en el sueño o en el abuso de pantallas.

¿El verano es un buen momento para hacer «ayuno digital»?

Sí, pues es una época en la que se usen más las pantallas que el resto del año, porque los menores tienen más tiempo libre y no siempre los adultos pueden estar con ellos. Por eso hay que estar alerta y planificar actividades que den alternativas para que el tiempo libre se use en jugar, en socializar, en practicar deportes, en leer... son cosas propias de esa edad y que si no las hacen ahora eso va a determinar su neurodesarrollo, su personalidad y su estado de salud física y mental a largo plazo.

Cada vez hay más consenso sobre la necesidad de retrasar el uso del móvil. ¿Se atreve a indicar una edad aconsejable?

Todos los datos indican que no hay ninguna necesidad real de que los adolescentes tengan un smartphone antes de los 16 años, sino todo lo contrario. Pero la edad no es el único factor a tener en cuenta y también hay que vigilar si son más susceptibles a engancharse, si tienen trastornos de neurodesarrollo previos, con menos apoyo familiar, con una red social más débil...

¿Cómo se crea un «santuario del sueño» y por qué es tan esencial?

Porque el sueño es un pilar básico de la salud y lo es más a edades tempranas. Para ello es importante que el dormitorio sea un sitio limpio, despejado y libre de aparatos electrónicos en el que se respire calma.

¿Un consejo final?

Dar la importancia al sueño que realmente se merece y no minimizar el impacto de las pantallas en los menores. No hay que caer en la trampa de pensar que como todo el mundo lo hace, no me queda más remedio. Yo propongo un plan de acción con herramientas prácticas para revertir esta situación. Se puede restablecer la situación para ganar en salud y en felicidad.