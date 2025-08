Es mucho mejor que 'The Crown' y tiene a Ewan McGregor en su papel más encantador: está en streaming

Ewan McGregor siempre ha tenido algo de caballero melancólico y príncipe rebelde a la vez, y por ello le viene que ni pintado el elegante papel que encarna en esta serie. Además, el protagonista de Moulin Rouge también ejerce de productor ejecutivo. Se trata de una adaptación de la novela superventas de Amor Towles, publicada en 2016 y recomendada por Barack Obama en su lista de lecturas anuales.

Dirigida por Sam Miller (Luther), quien puso atención a cada detalle del decorado de forma casi obsesiva, lo cierto es que goza de grandes críticas en las principales webs de reseñas: en Rotten Tomatoes, por ejemplo, tiene un 92% y 80% de apoyo de críticos y audiencia, mientras que en otras como IMDb presume de un notable (7,5/10). McGregor hace un trabajo excelente interpretando a un conde ruso a lo largo de varias décadas, lo cual exigió una transformación física y emocional progresiva conforme avanzan los episodios. El trabajo dio sus frutos, y aunque no consiguió ninguna estatuilla, fue nominado a 'Mejor actor' en los Globos de Oro y Critics Choice Awards de este año.

Un aristócrata condenado a vivir encerrado en un hotel

En plena Revolución rusa, el conde Alexander Rostov (Ewan McGregor) es declarado enemigo del pueblo no por sus actos, sino por lo que representa: la vieja aristocracia que el nuevo régimen socialista quiere borrar el mapa. Pero su castigo no es ir al pelotón de fusilamiento ni el exilio, es algo todavía más retorcido: vivir el resto de sus días bajo arresto domiciliario... en el ático del lujoso Hotel Metropol de Moscú. Sin embargo, su habitación no es precisamente una suite, él se aloja en una buhardilla diminuta con una ventana raquítica y una cama donde apenas cabe.

Allí, sin poder cruzar la puerta de salida, ve pasar los años, las guerras, los cambios sociales y políticos... con vista privilegiada al mundo que ya no puede pisar. A través de sus encuentros con huéspedes peculiares, empleados entrañables y una niña que le enseña los secretos del hotel y lo arrastra a aventuras inesperadas, el conde va forjando amistades de lo más improbables y teniendo romances fugaces por aquí y por allá. A lo largo de las décadas, mientras Rusia se transforma, él también lo hace, dándose cuenta (por fin) de que el lujo más grande no tiene nada que ver con el poder económico.

Con todos ustedes, 'Un caballero en Moscú'. Esta serie, que vio la luz en primavera del año pasado, es una de las grandes joyas ocultas del catálogo de SkyShowtime, y merece que le des una oportunidad. Al tener una única temporada, solo son 8 capítulos de unos 50 minutos cada uno. Vamos, que te la ventilas en una tarde.