Netflix gana la puja e integrará HBO Max... si las leyes antimonopolio no lo impiden

Han sido semanas de auténtico vértigo en Hollywood, con una puja que ha mantenido en vilo a la industria y a los usuarios pero al final Netflix ha entrado en negociaciones exclusivas con Warner Bros. Discovery para adquirir su estudio de cine y televisión, así como el negocio de streaming que incluye HBO Max tras imponerse a las propuestas de Paramount Skydance y Comcast.

El proceso comenzó cuando David Ellison, recién nombrado consejero delegado de Paramount, lanzó una oferta no solicitada para adquirir la totalidad de Warner Bros. Discovery. Ese movimiento precipitó una carrera de ofertas en la que Paramount se posicionó como el aspirante más agresivo, llegando a ofrecer alrededor de 27 dólares por acción con respaldo de fondos soberanos de Oriente Medio.

Netflix y Comcast optaron por centrarse únicamente en los activos de estudio y streaming, pero la primera terminó imponiéndose con una oferta cercana a los 28 dólares por acción. Según Bloomberg, la plataforma habría ofrecido además una cláusula de ruptura de 5000 millones de dólares en caso de que el acuerdo no superase los filtros regulatorios.

Lo que significa para el mundo del cine

Netflix obtendría el acceso al vastísimo catálogo de Warner Bros., que abarca más de un siglo de producciones e incluye franquicias tan valiosas como Harry Potter, DC Studios, HBO, Turner y New Line (vertiente cinematográfica de El Señor de los Anillos). También sumaría a su estructura la capacidad de producción física del estudio y uno de los sellos televisivos más prestigiosos del mundo.

Sin embargo, el camino no está despejado. El Departamento de Justicia de Estados Unidos estaría preparando ya una posible impugnación del acuerdo. Europa también podría examinarlo con lupa. La magnitud de Netflix en el mercado del streaming y la absorción de HBO Max plantean dudas sobre la concentración de poder y los efectos en la competencia.

Y para el streaming

De culminarse el acuerdo, HBO Max quedaría integrada dentro de Netflix, una fusión que transformaría de inmediato el panorama del streaming. El líder mundial del sector sumaría a su catálogo algunos de los contenidos más reconocidos y premiados de la televisión moderna, con series desarrolladas bajo un modelo creativo que históricamente se ha caracterizado por una producción más lenta y artesanal que la de Netflix.

Sin embargo, la convivencia de ambos enfoques dentro de una misma estructura empresarial plantea importantes interrogantes sobre el futuro de las marcas, el ritmo de producción y la identidad de cada sello, así como, obviamente, cómo influirá todo esto en el usuario final y el precio que deberá pagar por su suscripción.