Si lo dice Jesulín de Ubrique será verdad: toda, toda y toda la jornada 15 de LaLiga en exclusiva en Movistar Plus+

Primero torero y de los buenos, además, y después y sin faltar al respeto algo parecido a cantante, de esos de one hit wonder, pero cómo nos dio con Toda y su pegadizo estribillo y aún lo hace. Y después y si hubiera tenido la ocasión, portero de fútbol, como Arconada.

Así lo ha confesado Jesulín de Ubrique, que reaparece delante de una cámara, en la nueva y original promoción de Movistar para celebrar que Movistar Plus+, la plataforma de streaming patria, emitirá en exclusiva no unos pocos partidos de la 15ª. jornada liguera de la primera división del fútbol español, sino toda, toda, toda.

Te necesito toda, jornada 15

Así, desde el viernes 5 hasta el lunes 8 de diciembre, la jornada 15 de LaLiga EA Sports se ofrecerá al completo y solo en los canales de Movistar. Lo hará con nombres propios de la competición: Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Julián Álvarez, Nicolas Pépé, Antony, Nico Williams o Iago Aspas, entre otros. Un fin de semana repleto de choques decisivos ofrecidos desde La Casa del Fútbol.

Partidos y horarios

La jornada arrancará el viernes con el Real Oviedo – Mallorca (21:00h). El sábado vendrá cargado con el Villarreal – Getafe (14:00h), el derbi vasco Alavés – Real Sociedad (16:15h), el Betis – Barcelona (18:30h) y uno de los platos fuertes: el Athletic Club – Atlético de Madrid (21:00h).

El domingo abrirá con el Elche – Girona (14:00h), seguido por un Valencia – Sevilla con aroma a urgencias (16:15h), un Espanyol – Rayo clave para Europa (18:30h) y el regreso del Real Madrid al Bernabéu ante el Celta (21:00h). La jornada se cerrará ya el lunes con el Osasuna – Levante (21:00h).

Un menú completo para un fin de semana largo en el que Movistar Plus+ pone toda la carne en el asador para regalar otra jornada en exclusiva con el mejor fútbol nacional.

Todavía más fútbol

Además de esta jornada íntegra de LaLiga, Movistar Plus+ continúa ofreciendo una de las propuestas futbolísticas más amplias del mercado: LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion, la Copa del Rey Mapfre, la Supercopa de España y la Primera Federación.)

Eso hablando de competiciones nacionales, porque a ellas se suma un catálogo internacional igualmente destacado que abarca la UEFA Champions League, la UEFA Europa League, la UEFA Conference League, toda la Premier League (junto a DAZN), la Supercopa de Europa, la Libertadores, el Brasileirao, el fútbol argentino, las Eliminatorias Conmebol y la Roshn Saudi League..